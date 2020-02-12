Рецепт на 14 февраля: сердечки из слоеного теста с клубникой

Вкусная и простая выпечка на День святого Валентина

Выпечка на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Рецепт вкусной выпечки на 14 февраля – праздничное слоеное печенье в форме сердечек с начинкой из сливочного сыра и клубники. Обязательно порадуйте своих любимых в День святого Валентина!

Смотрите видео, как не ошибиться с подарком на День влюбленных:

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Слойки "Сердечки" на 14 февраля

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500-600 г слоеного теста

100 г клубники (свежей или замороженной)

75 г сливочного сыра или творога

25 г сахарной пудры (или по вкусу)

1/4 ч.л. экстракта ванили

Сахарная пудра – для посыпки

Хлопья миндаля – для посыпки

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте. Возьмите две формочки для печенья: большое сердечко и маленькое сердечко. Сначала вырежьте из теста большие сердечки. Затем у половины сердечек вырежьте в середине сердечки меньшего размера. Лишнее тесто уберите. Большие сердечки выложите на противень. Края смажьте водой, молоком или взбитым яйцом. Сверху положите печенье-сердечки с отверстием посередине. Для начинки смешайте мягкий сливочным сыр, сахарную пудру и ваниль. Тщательно перемешайте. Выложите начинку в середину "сердечек" и аккуратно распределите. Так заполните все сердца. Сверху выложите нарезанную клубнику. Края теста смажьте молоком или желтком. Отправьте заготовки в духовку. Пеките при 200 ºС до золотистого цвета.

Как подавать булочки

Готовые пирожные посыпьте просеянной сахарной пудрой и миндальными хлопьями.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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