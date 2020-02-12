Рецепт на 14 февраля: сердечки из слоеного теста с клубникой
Вкусная и простая выпечка на День святого Валентина
Рецепт вкусной выпечки на 14 февраля – праздничное слоеное печенье в форме сердечек с начинкой из сливочного сыра и клубники. Обязательно порадуйте своих любимых в День святого Валентина!
Смотрите видео, как не ошибиться с подарком на День влюбленных:
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Слойки "Сердечки" на 14 февраля
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 336 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500-600 г слоеного теста
- 100 г клубники (свежей или замороженной)
- 75 г сливочного сыра или творога
- 25 г сахарной пудры (или по вкусу)
- 1/4 ч.л. экстракта ванили
- Сахарная пудра – для посыпки
- Хлопья миндаля – для посыпки
Способ приготовления:
- Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.
- Возьмите две формочки для печенья: большое сердечко и маленькое сердечко. Сначала вырежьте из теста большие сердечки. Затем у половины сердечек вырежьте в середине сердечки меньшего размера. Лишнее тесто уберите.
- Большие сердечки выложите на противень. Края смажьте водой, молоком или взбитым яйцом.
- Сверху положите печенье-сердечки с отверстием посередине.
- Для начинки смешайте мягкий сливочным сыр, сахарную пудру и ваниль. Тщательно перемешайте.
- Выложите начинку в середину "сердечек" и аккуратно распределите. Так заполните все сердца.
- Сверху выложите нарезанную клубнику. Края теста смажьте молоком или желтком.
- Отправьте заготовки в духовку. Пеките при 200 ºС до золотистого цвета.
Как подавать булочки
Готовые пирожные посыпьте просеянной сахарной пудрой и миндальными хлопьями.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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Источник: Сегодня