Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт на 14 февраля: сердечки из слоеного теста с клубникой

Вкусная и простая выпечка на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Выпечка на День святого Валентина
Выпечка на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Рецепт вкусной выпечки на 14 февраля – праздничное слоеное печенье в форме сердечек с начинкой из сливочного сыра и клубники. Обязательно порадуйте своих любимых в День святого Валентина!

Смотрите видео, как не ошибиться с подарком на День влюбленных:

Читайте также:
Как сделать желейный торт в виде сердца на 14 февраля

Слойки "Сердечки" на 14 февраля

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500-600 г слоеного теста
  • 100 г клубники (свежей или замороженной)
  • 75 г сливочного сыра или творога
  • 25 г сахарной пудры (или по вкусу)
  • 1/4 ч.л. экстракта ванили
  • Сахарная пудра – для посыпки
  • Хлопья миндаля – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.
  2. Возьмите две формочки для печенья: большое сердечко и маленькое сердечко. Сначала вырежьте из теста большие сердечки. Затем у половины сердечек вырежьте в середине сердечки меньшего размера. Лишнее тесто уберите.
  3. Большие сердечки выложите на противень. Края смажьте водой, молоком или взбитым яйцом.
  4. Сверху положите печенье-сердечки с отверстием посередине.
  5. Для начинки смешайте мягкий сливочным сыр, сахарную пудру и ваниль. Тщательно перемешайте.
  6. Выложите начинку в середину "сердечек" и аккуратно распределите. Так заполните все сердца.
  7. Сверху выложите нарезанную клубнику. Края теста смажьте молоком или желтком.
  8. Отправьте заготовки в духовку. Пеките при 200 ºС до золотистого цвета.

Как подавать булочки

Готовые пирожные посыпьте просеянной сахарной пудрой и миндальными хлопьями.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Романтика и нежность: что посмотреть на День святого Валентина Как приготовить салат "Влюбленное сердце" на 14 февраля Черный шоколад: польза и вред для здоровья Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов
14 февраля День святого Валентина печенье рецепт слоеное тесто
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:18Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 14:25Стиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

Вчера, 11:27Fun

Косоглазый кот с необычной внешностью заработал 6 тысяч долларов: фото

Вчера, 10:44Fun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Вчера, 09:17Афиша

День рождения Дженнифер Энистон: лучшие роли голливудской красотки

Вчера, 08:41Афиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

10 февраляШоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

10 февраляFun

Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео

10 февраляWellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

10 февраляТехно

Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

10 февраляWellness

Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

10 февраляFood

Как правильно варить рис в домашних условиях

10 февраляFun

Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

10 февраляWellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

10 февраляПсихология

Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан