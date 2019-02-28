Рецепт на 8 Марта: бисквитный торт с творогом, желе и фруктами
Вкусный и красивый десерт к празднику
8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.
Торт с желе и фруктами
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 яйца
- 2 ч.л. лимонного сока
- 2.5 ст.л. воды комнатной температуры
- 3 ст.л. сахара
- 3/5 стакана муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. какао-порошка
Для начинки:
- 400 г творога
- 1/3 стакана сливок
- 1/2 стакана сахара
- 15 г желатина
- щепотка ванилина
Для желе и украшения:
- 450 мл апельсинового сока
- 3-4 ст.л. сахара
- 25 г желатина
- Киви
- Консервированные персики
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Рецепт приготовления:
- Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки.
- Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать.
- Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 С около 25 минут. Готовый корж остудить.
- Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать.
- Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час.
- Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить.
- Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Яблочные розы" на 8 Марта. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом "Наполеона" с заварным кремом на 8 Марта.
Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:
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Источник: Сегодня