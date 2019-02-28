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Рецепт на 8 Марта: бисквитный торт с творогом, желе и фруктами

Вкусный и красивый десерт к празднику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
Торт с желе
Торт с желе
Фото: Pixabay

8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.

Торт с желе и фруктами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 яйца
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 2.5 ст.л. воды комнатной температуры
  • 3 ст.л. сахара
  • 3/5 стакана муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. какао-порошка

Для начинки:

  • 400 г творога
  • 1/3 стакана сливок
  • 1/2 стакана сахара
  • 15 г желатина
  • щепотка ванилина

Для желе и украшения:

  • 450 мл апельсинового сока
  • 3-4 ст.л. сахара
  • 25 г желатина
  • Киви
  • Консервированные персики

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Рецепт приготовления:

  1. Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки.
  2. Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать.
  3. Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 С около 25 минут. Готовый корж остудить.
  4. Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать.
  5. Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час.
  6. Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить. 
  7. Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Яблочные розы" на 8 Марта. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом "Наполеона" с заварным кремом на 8 Марта

Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:

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Источник: Сегодня
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