Рецепт на 8 Марта: бисквитный торт с творогом, желе и фруктами

Вкусный и красивый десерт к празднику

Торт с желе Фото: Pixabay

8 Марта – отличный повод порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, например, домашним бисквитным тортом с творожным кремом, апельсиновым желе и фруктами.

Торт с желе и фруктами

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца

2 ч.л. лимонного сока

2.5 ст.л. воды комнатной температуры

3 ст.л. сахара

3/5 стакана муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. какао-порошка

Для начинки:

400 г творога

1/3 стакана сливок

1/2 стакана сахара

15 г желатина

щепотка ванилина

Для желе и украшения:

450 мл апельсинового сока

3-4 ст.л. сахара

25 г желатина

Киви

Консервированные персики

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Рецепт приготовления:

Взбить яичные белки вместе с сахаром и водой до появления пены. Добавить сахар. Продолжая взбивать, добавить желтки. Добавить просеянную с разрыхлителем и какао муку, перемешать. Выложить тесто в разъемную форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выпекать при 180 С около 25 минут. Готовый корж остудить. Для начинки залить желатин 0.5 стакана воды. Творог измельчить блендером. Нагреть желатин вместе с сахаром, ванилином и сливками, чтобы желатин растворился. Не кипятить. Немного остудить, соединить с творогом и перемешать. Выложить начинку на корж, разгладить поверхность и поставить в холодильник на час. Приготовить заливку. Залить желатин апельсиновым соком, добавить сахар и нагреть, чтобы желатин растворился. Остудить. Фрукты тонко нарезать и красиво выложить на творог. Залить приготовленным желе и дать застыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Яблочные розы" на 8 Марта. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом "Наполеона" с заварным кремом на 8 Марта.

Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:

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