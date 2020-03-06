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Рецепт на 8 Марта: быстрый салат "Цезарь" с креветками

Праздничный салат к Международному женскому дню

Ирина Павлина
Сегодня, 14:50

"Цезарь" – один из самых вкусных и популярных салатов, который не требует длительного приготовления. Это делает его идеальным блюдом на 8 Марта, ведь вряд ли кому-то хочется на праздник целый день возиться у плиты.

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Традиционные компоненты "Цезаря" – сочные листья зеленого салата, густая ароматная заправка и хрустящие чесночные крутоны. А добавление креветок сделает вкус блюда более пикантным.

Салат "Цезарь" с креветками

Салат с креветками
Салат с креветками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 77 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Креветки – 100 г
  • Салат Айсберг – 50 г
  • Сыр пармезан тертый – 20 г
  • Хлеб белый подсушенный – 60 г
  • Соус "Цезарь" – 15 мл
  • Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл
  • Соль – по вкусу
  • Лимонный фреш – 5 мл

Способ приготовления:

  1. Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь".
  2. Выложить на тарелку салатные листья, и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном.
  3. Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

Полезный совет

Чтобы вкус салата был ярче, предварительно обжарьте креветки в сливочном масле с добавлением чеснока и молотого перца.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Источник: Сегодня
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