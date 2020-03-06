Рецепт на 8 Марта: быстрый салат "Цезарь" с креветками

Праздничный салат к Международному женскому дню

"Цезарь" – один из самых вкусных и популярных салатов, который не требует длительного приготовления. Это делает его идеальным блюдом на 8 Марта, ведь вряд ли кому-то хочется на праздник целый день возиться у плиты.

Традиционные компоненты "Цезаря" – сочные листья зеленого салата, густая ароматная заправка и хрустящие чесночные крутоны. А добавление креветок сделает вкус блюда более пикантным.

Салат "Цезарь" с креветками

Салат с креветками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

77 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Креветки – 100 г

Салат Айсберг – 50 г

Сыр пармезан тертый – 20 г

Хлеб белый подсушенный – 60 г

Соус "Цезарь" – 15 мл

Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл

Соль – по вкусу

Лимонный фреш – 5 мл

Способ приготовления:

Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь". Выложить на тарелку салатные листья, и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном. Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

Полезный совет

Чтобы вкус салата был ярче, предварительно обжарьте креветки в сливочном масле с добавлением чеснока и молотого перца.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться