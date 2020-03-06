Рецепт на 8 Марта: быстрый салат "Цезарь" с креветками
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"Цезарь" – один из самых вкусных и популярных салатов, который не требует длительного приготовления. Это делает его идеальным блюдом на 8 Марта, ведь вряд ли кому-то хочется на праздник целый день возиться у плиты.
Традиционные компоненты "Цезаря" – сочные листья зеленого салата, густая ароматная заправка и хрустящие чесночные крутоны. А добавление креветок сделает вкус блюда более пикантным.
Салат "Цезарь" с креветками
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 77 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Креветки – 100 г
- Салат Айсберг – 50 г
- Сыр пармезан тертый – 20 г
- Хлеб белый подсушенный – 60 г
- Соус "Цезарь" – 15 мл
- Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл
- Соль – по вкусу
- Лимонный фреш – 5 мл
Способ приготовления:
- Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь".
- Выложить на тарелку салатные листья, и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном.
- Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.
Полезный совет
Чтобы вкус салата был ярче, предварительно обжарьте креветки в сливочном масле с добавлением чеснока и молотого перца.
Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом салата из креветок с черри и рукколой. Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и цукини.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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