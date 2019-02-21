Рецепт на 8 Марта: как приготовить салат Вальдорф

Такой салат очень легкий, весенний и свежий

Салат "Вальдорф" Фото: Depositphotos

Уолдорфский или вальдорфский салат (Waldorf salad) – одно из классических блюд американской кухни. Делается он из кисло-сладких яблок, стеблей сельдерея и грецких орехов, приправленный соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока. Существуют вариации, когда в этот салат добавляют виноград и/или куриную грудку. Это прекрасный рецепт к 8 Марта.

Салат "Вальдорф"

Ингредиенты на 3-4 порции:

200 г стеблей сельдерея

2 яблока

70 г грецких орехов

Куриная грудка (по желанию)

Для заправки:

80-100 г домашнего майонеза

1-2 ст. л. горчицы с зернами

2 ст. л. сливок 22%

1-2 ст. л. лимонного сока

соль и молотый перец

Рецепт приготовления:

Майонез смешиваем с горчицей. Добавляем сливки и лимонный сок, хорошо перемешиваем. Приправляем по вкусу солью, перцем и снова хорошо перемешиваем. Сельдерей чистим, нарезаем мелкими сегментами. Грецкие орехи ломаем на 2-3 части (они не должны быть сильно измельченными). Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Если используем куриную грудку (отварную или запеченную), то нарезаем ее небольшими кусочками. Помещаем все в салатную миску, добавляем заправку и хорошо перемешиваем. Подавать можно как самостоятельно, так и в качестве легкого гарнира. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Тиффани" с курицей и виноградом. Сайт "Сегодня" также писал, какие блюда можно приготовить из сельдерея.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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