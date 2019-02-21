Рецепт на 8 Марта: как приготовить салат Вальдорф
Такой салат очень легкий, весенний и свежий
Уолдорфский или вальдорфский салат (Waldorf salad) – одно из классических блюд американской кухни. Делается он из кисло-сладких яблок, стеблей сельдерея и грецких орехов, приправленный соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока. Существуют вариации, когда в этот салат добавляют виноград и/или куриную грудку. Это прекрасный рецепт к 8 Марта.
Салат "Вальдорф"
Ингредиенты на 3-4 порции:
- 200 г стеблей сельдерея
- 2 яблока
- 70 г грецких орехов
- Куриная грудка (по желанию)
Для заправки:
- 80-100 г домашнего майонеза
- 1-2 ст. л. горчицы с зернами
- 2 ст. л. сливок 22%
- 1-2 ст. л. лимонного сока
- соль и молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Майонез смешиваем с горчицей. Добавляем сливки и лимонный сок, хорошо перемешиваем. Приправляем по вкусу солью, перцем и снова хорошо перемешиваем.
- Сельдерей чистим, нарезаем мелкими сегментами. Грецкие орехи ломаем на 2-3 части (они не должны быть сильно измельченными).
- Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Если используем куриную грудку (отварную или запеченную), то нарезаем ее небольшими кусочками.
- Помещаем все в салатную миску, добавляем заправку и хорошо перемешиваем.
- Подавать можно как самостоятельно, так и в качестве легкого гарнира. Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Тиффани" с курицей и виноградом. Сайт "Сегодня" также писал, какие блюда можно приготовить из сельдерея.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: cookingtime.ru