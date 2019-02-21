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Рецепт на 8 Марта: как приготовить салат Вальдорф

Такой салат очень легкий, весенний и свежий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Салат "Вальдорф"
Салат "Вальдорф"
Фото: Depositphotos

Уолдорфский или вальдорфский салат (Waldorf salad) – одно из классических блюд американской кухни. Делается он из кисло-сладких яблок, стеблей сельдерея и грецких орехов, приправленный соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока. Существуют вариации, когда в этот салат добавляют виноград и/или куриную грудку. Это прекрасный рецепт к 8 Марта.

Салат "Вальдорф"

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 200 г стеблей сельдерея
  • 2 яблока
  • 70 г грецких орехов
  • Куриная грудка (по желанию)

Для заправки:

  • 80-100 г домашнего майонеза
  • 1-2 ст. л. горчицы с зернами
  • 2 ст. л. сливок 22%
  • 1-2 ст. л. лимонного сока
  • соль и молотый перец

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Рецепт приготовления:

  1. Майонез смешиваем с горчицей. Добавляем сливки и лимонный сок, хорошо перемешиваем. Приправляем по вкусу солью, перцем и снова хорошо перемешиваем.
  2. Сельдерей чистим, нарезаем мелкими сегментами. Грецкие орехи ломаем на 2-3 части (они не должны быть сильно измельченными).
  3. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Если используем куриную грудку (отварную или запеченную), то нарезаем ее небольшими кусочками.
  4. Помещаем все в салатную миску, добавляем заправку и хорошо перемешиваем.
  5. Подавать можно как самостоятельно, так и в качестве легкого гарнира. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептом салата "Тиффани" с курицей и виноградом. Сайт "Сегодня" также писал, какие блюда можно приготовить из сельдерея.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: cookingtime.ru
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