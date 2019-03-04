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Рецепт на 8 Марта: крабовый салат с кальмарами

Свежий и вкусный салат с крабовыми палочками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Крабовый салат
Крабовый салат
Фото: Depositphotos

Еще один способ приготовить популярный крабовый салат – добавить в него отварные кольца кальмаров. Получится очень вкусно и необычно. 

Салат из кальмаров с крабовыми палочками, свежим огурцом и яйцом

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 250 г
  • Кальмары – 2-3 тушки
  • Свежие огурцы – 1-2 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Майонез
  • Соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем.
  2. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
  4. Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:

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8 марта крабовые палочки салат рецепт
Источник: Сегодня
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