Рецепт на 8 Марта: крабовый салат с кальмарами
Свежий и вкусный салат с крабовыми палочками
Еще один способ приготовить популярный крабовый салат – добавить в него отварные кольца кальмаров. Получится очень вкусно и необычно.
Салат из кальмаров с крабовыми палочками, свежим огурцом и яйцом
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 250 г
- Кальмары – 2-3 тушки
- Свежие огурцы – 1-2 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Майонез
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем.
- Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками.
- Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
- Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.
Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.
Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:
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Источник: Сегодня