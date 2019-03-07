Рецепт на 8 Марта: салат из тунца и свежих овощей
Вкусный и освежающий праздничный салат
Из консервированного тунца можно приготовить массу вкусных и полезных салатов. Мы поделимся весенним вариантом к 8 Марта.
Салат из тунца и овощей
Ингредиенты:
- 1 пакет салатного микса
- 1 большой свежий огурец
- 1 авокадо
- 1 сладкий перец
- 1/4 красной луковицы
- 3-4 яйца
- 1-2 банки консервированного кусочками тунца
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Дижонская горчица
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Рецепт приготовления:
- Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками.
- Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами.
- Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца.
- Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.
- Подавать вместе со свежим багетом.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня