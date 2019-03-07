Рецепт на 8 Марта: салат из тунца и свежих овощей

Вкусный и освежающий праздничный салат

Салат из тунца и овощей Фото: Depositphotos

Из консервированного тунца можно приготовить массу вкусных и полезных салатов. Мы поделимся весенним вариантом к 8 Марта.

Салат из тунца и овощей

Ингредиенты:

1 пакет салатного микса

1 большой свежий огурец

1 авокадо

1 сладкий перец

1/4 красной луковицы

3-4 яйца

1-2 банки консервированного кусочками тунца

Соль, перец

Оливковое масло

Лимонный сок

Дижонская горчица

Рецепт приготовления:

Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками. Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами. Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца. Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы. Подавать вместе со свежим багетом.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

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