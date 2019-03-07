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Рецепт на 8 Марта: салат из тунца и свежих овощей

Вкусный и освежающий праздничный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Салат из тунца и овощей
Салат из тунца и овощей
Фото: Depositphotos

Из консервированного тунца можно приготовить массу вкусных и полезных салатов. Мы поделимся весенним вариантом к 8 Марта. 

Салат из тунца и овощей

Ингредиенты:

  • 1 пакет салатного микса
  • 1 большой свежий огурец
  • 1 авокадо
  • 1 сладкий перец
  • 1/4 красной луковицы
  • 3-4 яйца
  • 1-2 банки консервированного кусочками тунца
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Дижонская горчица

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Рецепт приготовления:

  1. Зелень помыть и обсушить. При необходимости порвать руками.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кружочками или дольками.
  3. Огурец и перец нарезать кружочками, авокадо – дольками, красный лук – тонкими полукольцами.
  4. Выложить в миску салатный микс, сверху разложить овощи, кусочки яиц и тунца.
  5. Посолить и поперчить, заправить смесью оливкового масла, лимонного сока и горчицы.
  6. Подавать вместе со свежим багетом.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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