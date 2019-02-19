Рецепт на 8 марта: салат "Ландыши"

Если вы любите оригинально оформленные блюда, приготовьте этот вкусный праздничный салат

Салат "Ландыши" на 8 марта Фото: Depositphotos

Салаты на 8 Марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и красивыми. Для салата "Ландыши" вам не понадобятся экзотические ингредиенты, но результат вас непременно порадует.

Салат "Ландыши"

Ингредиенты:

180 г ветчины

2 свежих огурца

2 отварных картофелины

4 яйца

50 г чернослива

20 г грецкого ореха

200 мл майонеза

Листья лука-порея

Стебли укропа

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Рецепт приготовления:

Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора. Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой. Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке. Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить. Разделить отваренные яйца на белки и желтки. Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой. Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест. Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

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