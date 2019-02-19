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Рецепт на 8 марта: салат "Ландыши"

Если вы любите оригинально оформленные блюда, приготовьте этот вкусный праздничный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
Салат "Ландыши" на 8 марта
Салат "Ландыши" на 8 марта
Фото: Depositphotos

Салаты на 8 Марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и красивыми. Для салата "Ландыши" вам не понадобятся экзотические ингредиенты, но результат вас непременно порадует. 

Салат "Ландыши"

Ингредиенты:

  • 180 г ветчины
  • 2 свежих огурца 
  • 2 отварных картофелины 
  • 4 яйца
  • 50 г чернослива
  • 20 г грецкого ореха
  • 200 мл майонеза
  • Листья лука-порея
  • Стебли укропа

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Рецепт приготовления:

  1. Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора.
  2. Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой.
  3. Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
  4. Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
  5. Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
  6. Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
  7.  Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
  8. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
  9. Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев.  Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:

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8 марта салат рецепт ландыши
Источник: Сегодня
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