Рецепт на 8 марта: салат "Ландыши"
Если вы любите оригинально оформленные блюда, приготовьте этот вкусный праздничный салат
Салаты на 8 Марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и красивыми. Для салата "Ландыши" вам не понадобятся экзотические ингредиенты, но результат вас непременно порадует.
Салат "Ландыши"
Ингредиенты:
- 180 г ветчины
- 2 свежих огурца
- 2 отварных картофелины
- 4 яйца
- 50 г чернослива
- 20 г грецкого ореха
- 200 мл майонеза
- Листья лука-порея
- Стебли укропа
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Рецепт приготовления:
- Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора.
- Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой.
- Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
- Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
- Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
- Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
- Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
- Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
- Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.
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Источник: Сегодня