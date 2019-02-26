Рецепт на 8 Марта: салат "Ветка сирени"
Главное в этом весеннем салате – оформление
Как вы думаете, какими должны быть салаты на 8 Марта? Правильно: яркими, вкусными, красивыми и нарядными – такими, как салат "Ветка сирени".
Салат "Ветка сирени" на 8 Марта
Ингредиенты:
- 320 г куриного филе
- 45 г красного лука
- 250 г шампиньонов
- Несколько веточек укропа
- 145 г кукурузы
- 210 г соленых огурцов
- 5 шт. яиц
- 200 мл майонеза
- 100 г свеклы
- 300 мл кипятка
- Несколько веточек петрушки
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Рецепт приготовления:
- Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите, нарежьте мелкими кубиками и выложите на дно широкого салатника с небольшими бортиками. Смажьте майонезом и посыпьте измельченным луком.
- Грибы нарежьте тонкими пластинками и обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Посолите и остудите.
- Выложите на лук вместе с нарезанным укропом и смажьте майонезом.
- Добавьте кукурузу и нарезанные кубиками огурцы. Разровняйте и смажьте майонезом.
- Отварите яйца и отделите белки от желтков. Натрите желтки на мелкой терке и посыпьте ими сверху салата. Это будет последний слой.
- Для украшения яичные белки натрите на крупной терке и разделите их на две части. Одну часть покрасьте в сиреневый цвет с помощью свекольного сока. Для этого натрите свеклу на мелкой терке, переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Дайте немного постоять, чтобы свекла отдала в воду больше сока. Половину белков переложите в миску и залейте их свекольным раствором через сито, чтобы к ним не попала свекла. Дайте немного белкам побыть в этом растворе, чтобы они окрасились. Как только белки окрасятся, слейте жидкость.
- Сформируйте из белков цветы сирени и украсьте веточками петрушки. Салат "Ветка сирени" готов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:
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Источник: Сегодня