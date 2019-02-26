Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт на 8 Марта: салат "Ветка сирени"

Главное в этом весеннем салате – оформление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Салат "Ветка сирени"
Салат "Ветка сирени"
Фото: Depositphotos

Как вы думаете, какими должны быть салаты на 8 Марта? Правильно: яркими, вкусными, красивыми и нарядными – такими, как салат "Ветка сирени". 

Салат "Ветка сирени" на 8 Марта

Ингредиенты:

  • 320 г куриного филе
  • 45 г красного лука
  • 250 г шампиньонов
  • Несколько веточек укропа
  • 145 г кукурузы
  • 210 г соленых огурцов
  • 5 шт. яиц
  • 200 мл майонеза
  • 100 г свеклы
  • 300 мл кипятка
  • Несколько веточек петрушки

Читайте также
Рецепт на 8 Марта: слоеный крабовый салат

Рецепт приготовления:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите, нарежьте мелкими кубиками и выложите на дно широкого салатника с небольшими бортиками. Смажьте майонезом и посыпьте измельченным луком.
  2. Грибы нарежьте тонкими пластинками и обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Посолите и остудите. 
  3. Выложите на лук вместе с нарезанным укропом и смажьте майонезом.
  4. Добавьте кукурузу и нарезанные кубиками огурцы. Разровняйте и смажьте майонезом.
  5. Отварите яйца и отделите белки от желтков. Натрите желтки на мелкой терке и посыпьте ими сверху салата. Это будет последний слой.
  6. Для украшения яичные белки натрите на крупной терке и разделите их на две части. Одну часть покрасьте в сиреневый цвет с помощью свекольного сока. Для этого натрите свеклу на мелкой терке, переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Дайте немного постоять, чтобы свекла отдала в воду больше сока. Половину белков переложите в миску и залейте их свекольным раствором через сито, чтобы к ним не попала свекла. Дайте немного белкам побыть в этом растворе, чтобы они окрасились. Как только белки окрасятся, слейте жидкость.
  7. Сформируйте из белков цветы сирени и украсьте веточками петрушки. Салат "Ветка сирени" готов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки Куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны Вкусная идея на 8 Марта: пирожные "Розы из яблок" Куда поехать на 8 марта: лучшие туры по Европе и Украине
8 марта салат
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 12:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

Новости партнеров

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Королева российского шансона лишилась бизнеса
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Похожи? На
Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль
Звезда
Звезда "Квартала 95" удивила откровенным нарядом
Картофельные гнезда с курицей в духовке
Картофельные гнезда с курицей в духовке
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи