Рецепт на 8 Марта: шоколадный торт с ягодным кремом

Торт – главное украшение любого праздника

Шоколадно-ягодный торт Фото: Pixabay

В этом праздничном десерте на 8 Марта удачно сочетаются шоколадные коржи и воздушный ягодный крем. Если у вас нет свежих ягод для декора, украсьте торт кондитерской посыпкой или кокосовыми конфетами.

Шоколадный торт с ягодным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 100 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 1 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Размягченное сливочное масло – 100 г

Для крема:

Ягодный микс – 150 г

Сахар – 3-4 ст.л.

Желатин – 10 г

Вода для замачивания желатина – 100 г

Ягодный йогурт – 450 г

Для украшения:

Ассорти свежих ягод

Листики мяты

Рецепт приготовления:

Смазать форму для выпечки (диаметр 24-26 см) сливочным маслом и присыпать мукой. Разогреть духовку до 180 С. Для теста венчиком смешать муку и разрыхлитель. Добавить просеянное какао, сахар, яйца, сливочное масло или маргарин. Вымешивать миксером около 2 минут, последовательно переключая скорости от самой низкой до высокой. Тесто выложить в форму и разровнять. Поставить на решетку в разогретую духовку. Выпекать 20 минут. Достать форму из духовки. Через 5 минут аккуратно выложить корж на кухонную решетку, предварительно выстеленную бумагой для выпечки. Ягоды разморозить, пюрировать и смешать с сахаром. Желатин замочить в холодной воде и отставить на 10 минут. Слегка отжать его и разогревать в кастрюле на слабом огне (не доводить до кипения!), пока полностью не растворится. Постепенно подмешать в желатин 3 ст. л. ягодного пюре и ввести получившуюся массу в оставшееся пюре. Добавить йогурт. Оставшийся ягодный крем отставить. Корж в форме разрезать пополам. Нижнюю половину намазать ягодным кремом. Накрыть сверху второй половиной коржа. Торт сверху и с боков намазать оставшимся кремом и поставить на 3 часа в холодильник. Готовый торт украсить свежими ягодами и листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Яблочные розы" на 8 Марта. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом "Наполеона" с заварным кремом на 8 Марта.

Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:

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