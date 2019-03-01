Рецепт на 8 Марта: шоколадный торт с ягодным кремом
Торт – главное украшение любого праздника
В этом праздничном десерте на 8 Марта удачно сочетаются шоколадные коржи и воздушный ягодный крем. Если у вас нет свежих ягод для декора, украсьте торт кондитерской посыпкой или кокосовыми конфетами.
Шоколадный торт с ягодным кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 100 г
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 1 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Размягченное сливочное масло – 100 г
Для крема:
- Ягодный микс – 150 г
- Сахар – 3-4 ст.л.
- Желатин – 10 г
- Вода для замачивания желатина – 100 г
- Ягодный йогурт – 450 г
Для украшения:
- Ассорти свежих ягод
- Листики мяты
Рецепт приготовления:
- Смазать форму для выпечки (диаметр 24-26 см) сливочным маслом и присыпать мукой. Разогреть духовку до 180 С.
- Для теста венчиком смешать муку и разрыхлитель. Добавить просеянное какао, сахар, яйца, сливочное масло или маргарин. Вымешивать миксером около 2 минут, последовательно переключая скорости от самой низкой до высокой.
- Тесто выложить в форму и разровнять. Поставить на решетку в разогретую духовку. Выпекать 20 минут. Достать форму из духовки. Через 5 минут аккуратно выложить корж на кухонную решетку, предварительно выстеленную бумагой для выпечки.
- Ягоды разморозить, пюрировать и смешать с сахаром.
- Желатин замочить в холодной воде и отставить на 10 минут. Слегка отжать его и разогревать в кастрюле на слабом огне (не доводить до кипения!), пока полностью не растворится. Постепенно подмешать в желатин 3 ст. л. ягодного пюре и ввести получившуюся массу в оставшееся пюре. Добавить йогурт. Оставшийся ягодный крем отставить.
- Корж в форме разрезать пополам. Нижнюю половину намазать ягодным кремом. Накрыть сверху второй половиной коржа. Торт сверху и с боков намазать оставшимся кремом и поставить на 3 часа в холодильник. Готовый торт украсить свежими ягодами и листиками мяты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "Яблочные розы" на 8 Марта. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом "Наполеона" с заварным кремом на 8 Марта.
Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:
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Источник: Сегодня