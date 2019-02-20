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Рецепт на 8 Марта: слоеный салат из овощей и сыра

Этот праздничный салат готовится просто, но потрясающе выглядит благодаря оригинальному декору

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Салат на 8 марта
Салат на 8 марта
Фото: Depositphotos

Неписанное правило всех блюд к 8 марта заключается в том, что они должны быть не слишком хлопотными. Если вы приготовите ингредиенты для салата накануне, то сделаете его буквально за считанные минуты. 

Слоеный салат на 8 марта

Ингредиенты:

  • 260 г картофеля
  • 260 г свеклы
  • 260 г моркови
  • 4 шт. яйца
  • 100 г репчатого лука
  • 160 г сыра
  • 300 мл майонеза

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить.  
  2. Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке.
  3. Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком.
  4. Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом.
  5. Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:

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Источник: Сегодня
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