Рецепт на 8 Марта: слоеный салат из овощей и сыра

Этот праздничный салат готовится просто, но потрясающе выглядит благодаря оригинальному декору

Салат на 8 марта Фото: Depositphotos

Неписанное правило всех блюд к 8 марта заключается в том, что они должны быть не слишком хлопотными. Если вы приготовите ингредиенты для салата накануне, то сделаете его буквально за считанные минуты.

Слоеный салат на 8 марта

Ингредиенты:

260 г картофеля

260 г свеклы

260 г моркови

4 шт. яйца

100 г репчатого лука

160 г сыра

300 мл майонеза

Рецепт приготовления:

Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить. Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке. Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком. Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом. Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:

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