Рецепт на 8 Марта: слоеный салат из овощей и сыра
Этот праздничный салат готовится просто, но потрясающе выглядит благодаря оригинальному декору
Неписанное правило всех блюд к 8 марта заключается в том, что они должны быть не слишком хлопотными. Если вы приготовите ингредиенты для салата накануне, то сделаете его буквально за считанные минуты.
Слоеный салат на 8 марта
Ингредиенты:
- 260 г картофеля
- 260 г свеклы
- 260 г моркови
- 4 шт. яйца
- 100 г репчатого лука
- 160 г сыра
- 300 мл майонеза
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Рецепт приготовления:
- Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить.
- Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке.
- Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком.
- Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом.
- Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:
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Источник: Сегодня