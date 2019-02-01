Рецепт на День святого Валентина: шоколадные маффины с ягодным кремом

Готовим шоколадно-банановые кексы с белково-ягодным топпингом

Капкейки на День святого Валентина Фото: depositphotos.com

День святого Валентина каждый год празднуют 14 февраля. Если вы хотите удивить любимого человека вкусным десертом, приготовьте аппетитные и красивые кексы по нашему рецепту.

Шоколадные маффины на День святого Валентина

Ингредиенты:

Для теста:

1,5 стакана муки

1 стакан сахара

1/4 стакана какао

1 ч.л. соды

1/2 ч.л. разрыхлителя

1/4 стакана растительного масла

1 яйцо

2 банана

1/4 стакана сметаны

Для крема:

70 г черной смородины

30 г сахара

50 г воды

20 г сахара

1 белок

свежая малина – для украшения

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Рецепт приготовления:

Перемешать в миске просеянную муку, какао, сахар, соду и разрыхлитель. Отдельно смешать масло, сметану, яйцо, добавить к ним размятый в пюре банан. Соединить обе смеси, замесить однородное тесто. Разложить его по формочкам, выпекать кексы при 180 градусах до готовности, около 20-25 минут. Для приготовления крема прогреть смородину с 30 г сахара. Измельчить блендером в пюре, по желанию пропустить через сито. Остудить в холодильнике. Взбить ягодное пюре с белком до устойчивости. Из оставшегося сахара и воды сварить сироп, довести его до температуры в 110 градусов. При взбивании белково-ягодной массы ввести горячий сахарный сироп. Взбивать крем еще несколько минут. Покрыть маффины кремом и украсить свежей малиной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

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