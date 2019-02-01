Рецепт на День святого Валентина: шоколадные маффины с ягодным кремом
Готовим шоколадно-банановые кексы с белково-ягодным топпингом
День святого Валентина каждый год празднуют 14 февраля. Если вы хотите удивить любимого человека вкусным десертом, приготовьте аппетитные и красивые кексы по нашему рецепту.
Шоколадные маффины на День святого Валентина
Ингредиенты:
Для теста:
- 1,5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 1/4 стакана какао
- 1 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 стакана растительного масла
- 1 яйцо
- 2 банана
- 1/4 стакана сметаны
Для крема:
- 70 г черной смородины
- 30 г сахара
- 50 г воды
- 20 г сахара
- 1 белок
- свежая малина – для украшения
Рецепт приготовления:
- Перемешать в миске просеянную муку, какао, сахар, соду и разрыхлитель.
- Отдельно смешать масло, сметану, яйцо, добавить к ним размятый в пюре банан.
- Соединить обе смеси, замесить однородное тесто. Разложить его по формочкам, выпекать кексы при 180 градусах до готовности, около 20-25 минут.
- Для приготовления крема прогреть смородину с 30 г сахара. Измельчить блендером в пюре, по желанию пропустить через сито. Остудить в холодильнике.
- Взбить ягодное пюре с белком до устойчивости.
- Из оставшегося сахара и воды сварить сироп, довести его до температуры в 110 градусов. При взбивании белково-ягодной массы ввести горячий сахарный сироп. Взбивать крем еще несколько минут.
- Покрыть маффины кремом и украсить свежей малиной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Источник: Сегодня