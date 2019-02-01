Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт на День святого Валентина: шоколадные маффины с ягодным кремом

Готовим шоколадно-банановые кексы с белково-ягодным топпингом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Капкейки на День святого Валентина Фото: depositphotos.com
Капкейки на День святого Валентина
Фото: depositphotos.com

День святого Валентина каждый год празднуют 14 февраля. Если вы хотите удивить любимого человека вкусным десертом, приготовьте аппетитные и красивые кексы по нашему рецепту.

Шоколадные маффины на День святого Валентина

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1,5 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 1/4 стакана какао
  • 1 ч.л. соды
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1 яйцо
  • 2 банана
  • 1/4 стакана сметаны

Для крема:

  • 70 г черной смородины 
  • 30 г сахара
  • 50 г воды
  • 20 г сахара
  • 1 белок
  • свежая малина – для украшения

Читайте также
Как приготовить печенье в виде сердечек на День святого Валентина

Рецепт приготовления:

  1. Перемешать в миске просеянную муку, какао, сахар, соду и разрыхлитель.
  2. Отдельно смешать масло, сметану, яйцо, добавить к ним размятый в пюре банан.
  3. Соединить обе смеси, замесить однородное тесто. Разложить его по формочкам, выпекать кексы при 180 градусах до готовности, около 20-25 минут.
  4. Для приготовления крема прогреть смородину с 30 г сахара. Измельчить блендером в пюре, по желанию пропустить через сито. Остудить в холодильнике. 
  5. Взбить ягодное пюре с белком до устойчивости. 
  6. Из оставшегося сахара и воды сварить сироп, довести его до температуры в 110 градусов. При взбивании белково-ягодной массы ввести горячий сахарный сироп. Взбивать крем еще несколько минут.
  7. Покрыть маффины кремом и украсить свежей малиной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Клубничный чизкейк на День святого Валентина Рецепт на День святого Валентина: ромовые трюфели Салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина Романтический завтрак на День святого Валентина от Григория Германа
день святого валентина десерт выпечка кексы маффины
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"

Популярные статьи

Вчера, 13:24Fun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

Вчера, 13:14Стиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

Вчера, 10:31Техно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

Вчера, 08:57Психология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Вчера, 04:10Психология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

31 январяWellness

Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

31 январяШоу-бизнес

Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

31 январяFun

31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 январяАфиша

Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

31 январяШоу-бизнес

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

31 январяПсихология

Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака

30 январяТехно

Парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки

30 январяFun

30 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 январяFun

Выходные дни и праздники в феврале 2019 года в Украине

30 январяСтиль

Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года: когда стричь волосы

30 январяТехно

В World of Tanks появился новый режим боев на роботах

Новости партнеров

Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой