Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"
Праздничный салат на Новый год 2020
Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Если вы хотите, чтобы на вашем праздничном столе красовался салат с изображением "хозяйки" года, возьмите на вооружение наш рецепт.
Смотрите видео, как украсить стол на Новый год:
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Салат "Кусочек сыра" на Новый год 2020
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 244 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Ветчина
- Твердый сыр
- Крабовые палочки
- Яйца
- Майонез
- Чеснок
- Соль
Способ приготовления:
- Ветчину, сыр, крабовые палочки и яйца взять в равных пропорциях.
- Яйца отварить, остудить и почистить.
- Яйца, крабовые палочки и ветчину мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.
- Перемешать, заправить майонезом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Посолить по вкусу.
- Массу выложить на тарелку в виде куска сыра.
Как украсить салат на Новый год 2020
Сверху и по бокам салата прикрепите тонкие ломтики сыра с дырочками.
Приготовьте мышат из вареных яиц. Для этого сверху яйца сделайте два надреза для ушек из сыра, которые можно вырезать формочкой для печенья. "Глазки" – из черного перца горошком, "носик" – горошина горчицы, а "хвостик" – из сыра.
Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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