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Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

Праздничный салат на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Салат на Новый год 2020 в виде куска сыра
Салат на Новый год 2020 в виде куска сыра
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Если вы хотите, чтобы на вашем праздничном столе красовался салат с изображением "хозяйки" года, возьмите на вооружение наш рецепт.

Смотрите видео, как украсить стол на Новый год:

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Салат "Кусочек сыра" на Новый год 2020

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 244 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Ветчина
  • Твердый сыр
  • Крабовые палочки
  • Яйца
  • Майонез
  • Чеснок
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Ветчину, сыр, крабовые палочки и яйца взять в равных пропорциях.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить.
  3. Яйца, крабовые палочки и ветчину мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.
  4. Перемешать, заправить майонезом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Посолить по вкусу.
  5. Массу выложить на тарелку в виде куска сыра.

Как украсить салат на Новый год 2020

Сверху и по бокам салата прикрепите тонкие ломтики сыра с дырочками.

Приготовьте мышат из вареных яиц. Для этого сверху яйца сделайте два надреза для ушек из сыра, которые можно вырезать формочкой для печенья. "Глазки" – из черного перца горошком, "носик" – горошина горчицы, а "хвостик" – из сыра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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