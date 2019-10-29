Рецепт на Хэллоуин: десерт "Земля с червяками"

Этот десерт на 31 октября легко приготовить в домашних условиях

Десерт "Земля с червяками" Фото: Depositphotos

Желейные червячки и "земля" в шоколадном десерте выглядят совсем как настоящие. Это чудесное угощение на Хэллоуин, который каждый год празднуют 31 октября.

Смотрите видео, как приготовить детские блюда на Хэллоуин:

Вы можете приготовить домашний шоколадный пудинг, но мы советуем упростить процесс и развести порошковый пудинг молоком.

Десерт "Земля с червяками"

Фото: yummly.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 пакетик порошкового шоколадного пудинга (около 110 г)

2 стакана холодного молока

425 г печенья Оrео или аналогичного

225 г взбитых сливок (можно аэрозольных)

24 желатиновых червяка

Способ приготовления:

Печенье сложить в пакет с застежкой и раскатать скалкой, чтобы получились крошки разного размера. Залить молоком порошковый шоколадный пудинг и тщательно перемешать венчиком. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела. Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья. Переложить смесь в прозрачные стаканчики, наполняя их примерно на три четверти. Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем. По желанию охладить. Десерт на Хэллоуин готов!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин. "Сегодня" также делились рецептом пасты "Волосы ведьмы" от Найджелы Лоусон.

Все подробности в спецтеме Halloween

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