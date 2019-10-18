Рецепт на Хэллоуин: тыквенно-шоколадный пирог "Паутинка"

Отличный рецепт для тех, кто хочет удивить гостей и побаловать их вкусным и необычным пирогом

Тыквенный пирог "Паутинка" Фото: Pinterest

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В честь наступающего праздника мы поделимся рецептом тыквенного тарта с шоколадом и декором в виде паутинки. Такой десерт просто готовится, но получается вкусным и выглядит очень эффектно.

Смотрите видео с идеями блюд для детей на Хэллоуин:

Для удобства ингредиенты для пирога измеряются с помощью чашки. Ее емкость в нашем рецепте – 240 мл.

Тыквенно-шоколадный тарт на Хэллоуин

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для основы:

115 г холодного сливочного масла

20 г темного шоколада

1 чашка муки

1/4 чашки сахара

1/4 чашки несладкого какао-порошка

1 яйцо

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. корицы

1/4 ч.л. молотой гвоздики

Для тыквенной начинки:

415 г тыквенного пюре

215 г сметаны

50 г темного шоколада

3 яйца

3/4 чашки коричневого сахара

1 ч.л. корицы

1 ч.л. имбиря

1/4 ч.л. мускатного ореха

1/4 ч.л. соли

1/8 ч.л. молотой гвоздики

Способ приготовления:

Приготовить основу. Сливочное масло нарезать на маленькие кубики, сложить в миску. Добавить просеянную муку, смешанную с сахаром, солью, какао, корицей и гвоздикой. Начать перемешивать, растирая масло в крошку. Добавить яйцо и замесить однородное тесто. На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм. Перенести его с помощью скалки в форму для выпекания, утрамбовать и срезать излишки с боков. Наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-35 минут. Духовку разогреть до 180 ºС. Шоколад разломать на маленькие кусочки, отставить в сторону. Выпекать корж 15 минут, затем достать и посыпать сверху шоколадом. Дать постоять 30 секунд и затем равномерно распределить шоколад по поверхности основы. Остудить. В глубокой миске соединить: тыквенное пюре, сметану, специи, сахар и соль, яйца. Венчиком перемешать до однородности. Вылить на подготовленную шоколадную основу и поставить в духовку на 35-40 минут. Затем достать и дать постоять, по крайней мере, 30 минут, чтобы тарт слегка остыл. Шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке. Переложить его в бумажный уголок, срезав совсем чуть-чуть кончик, чтобы отверстие было очень маленьким. Нанести сверху на тарт линии-радиусы, начиная от центра, затем соединяя их между собой слегка изогнутыми поперечными отрезками. Это будет "паутиной". Убрать пирог в холодильник минимум на час, чтобы начинка застыла.

Как приготовить тыквенное пюре для пирога

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Хэллоуин детям. "Сегодня" также делились рецептом тыквенных кексов с шоколадом на 31 октября.

Все подробности в спецтеме Halloween

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