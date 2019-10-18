Рецепт на Хэллоуин: тыквенно-шоколадный пирог "Паутинка"
Отличный рецепт для тех, кто хочет удивить гостей и побаловать их вкусным и необычным пирогом
Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В честь наступающего праздника мы поделимся рецептом тыквенного тарта с шоколадом и декором в виде паутинки. Такой десерт просто готовится, но получается вкусным и выглядит очень эффектно.
Смотрите видео с идеями блюд для детей на Хэллоуин:
Для удобства ингредиенты для пирога измеряются с помощью чашки. Ее емкость в нашем рецепте – 240 мл.
Тыквенно-шоколадный тарт на Хэллоуин
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для основы:
- 115 г холодного сливочного масла
- 20 г темного шоколада
- 1 чашка муки
- 1/4 чашки сахара
- 1/4 чашки несладкого какао-порошка
- 1 яйцо
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/4 ч.л. молотой гвоздики
Для тыквенной начинки:
- 415 г тыквенного пюре
- 215 г сметаны
- 50 г темного шоколада
- 3 яйца
- 3/4 чашки коричневого сахара
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. имбиря
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 1/4 ч.л. соли
- 1/8 ч.л. молотой гвоздики
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Способ приготовления:
- Приготовить основу. Сливочное масло нарезать на маленькие кубики, сложить в миску. Добавить просеянную муку, смешанную с сахаром, солью, какао, корицей и гвоздикой. Начать перемешивать, растирая масло в крошку. Добавить яйцо и замесить однородное тесто.
- На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм. Перенести его с помощью скалки в форму для выпекания, утрамбовать и срезать излишки с боков. Наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-35 минут.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Шоколад разломать на маленькие кусочки, отставить в сторону.
- Выпекать корж 15 минут, затем достать и посыпать сверху шоколадом. Дать постоять 30 секунд и затем равномерно распределить шоколад по поверхности основы. Остудить.
- В глубокой миске соединить: тыквенное пюре, сметану, специи, сахар и соль, яйца. Венчиком перемешать до однородности.
- Вылить на подготовленную шоколадную основу и поставить в духовку на 35-40 минут. Затем достать и дать постоять, по крайней мере, 30 минут, чтобы тарт слегка остыл.
- Шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке. Переложить его в бумажный уголок, срезав совсем чуть-чуть кончик, чтобы отверстие было очень маленьким.
- Нанести сверху на тарт линии-радиусы, начиная от центра, затем соединяя их между собой слегка изогнутыми поперечными отрезками. Это будет "паутиной".
- Убрать пирог в холодильник минимум на час, чтобы начинка застыла.
Как приготовить тыквенное пюре для пирога
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Хэллоуин детям. "Сегодня" также делились рецептом тыквенных кексов с шоколадом на 31 октября.
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