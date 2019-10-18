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Рецепт на Хэллоуин: тыквенно-шоколадный пирог "Паутинка"

Отличный рецепт для тех, кто хочет удивить гостей и побаловать их вкусным и необычным пирогом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Тыквенный пирог "Паутинка"
Тыквенный пирог "Паутинка"
Фото: Pinterest

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В честь наступающего праздника мы поделимся рецептом тыквенного тарта с шоколадом и декором в виде паутинки. Такой десерт просто готовится, но получается вкусным и выглядит очень эффектно.

Смотрите видео с идеями блюд для детей на Хэллоуин:

Для удобства ингредиенты для пирога измеряются с помощью чашки. Ее емкость в нашем рецепте – 240 мл.

Тыквенно-шоколадный тарт на Хэллоуин

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для основы:

  • 115 г холодного сливочного масла
  • 20 г темного шоколада
  • 1 чашка муки
  • 1/4 чашки сахара
  • 1/4 чашки несладкого какао-порошка
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1/4 ч.л. молотой гвоздики

Для тыквенной начинки:

  • 415 г тыквенного пюре
  • 215 г сметаны
  • 50 г темного шоколада
  • 3 яйца
  • 3/4 чашки коричневого сахара
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. имбиря
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/8 ч.л. молотой гвоздики

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Способ приготовления:

  1. Приготовить основу. Сливочное масло нарезать на маленькие кубики, сложить в миску. Добавить просеянную муку, смешанную с сахаром, солью, какао, корицей и гвоздикой. Начать перемешивать, растирая масло в крошку. Добавить яйцо и замесить однородное тесто.
  2. На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм. Перенести его с помощью скалки в форму для выпекания, утрамбовать и срезать излишки с боков. Наколоть вилкой и убрать в холодильник на 30-35 минут.
  3. Духовку разогреть до 180 ºС. Шоколад разломать на маленькие кусочки, отставить в сторону.
  4. Выпекать корж 15 минут, затем достать и посыпать сверху шоколадом. Дать постоять 30 секунд и затем равномерно распределить шоколад по поверхности основы. Остудить.
  5. В глубокой миске соединить: тыквенное пюре, сметану, специи, сахар и соль, яйца. Венчиком перемешать до однородности.
  6. Вылить на подготовленную шоколадную основу и поставить в духовку на 35-40 минут. Затем достать и дать постоять, по крайней мере, 30 минут, чтобы тарт слегка остыл.
  7. Шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновке. Переложить его в бумажный уголок, срезав совсем чуть-чуть кончик, чтобы отверстие было очень маленьким.
  8. Нанести сверху на тарт линии-радиусы, начиная от центра, затем соединяя их между собой слегка изогнутыми поперечными отрезками. Это будет "паутиной".
  9. Убрать пирог в холодильник минимум на час, чтобы начинка застыла.

Как приготовить тыквенное пюре для пирога

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на Хэллоуин детям. "Сегодня" также делились рецептом тыквенных кексов с шоколадом на 31 октября.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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