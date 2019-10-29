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Рецепт на Хэллоуин: тыквенно-томатный суп "Радость вампира"

На первое – тыквенный суп с "глазами"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Тыквенный суп на Хэллоуин
Тыквенный суп на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Праздновать Хэллоуин в ночь с 31 октября на 1 ноября уже стало доброй традицией в Украине. И если вы собрались отмечать его, то не лишним будет устроить застолье, отвечающее духу праздника.

Смотрите видео, как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина:

Мы предлагаем приготовить страшно вкусный суп из тыквы и томатного сока. А перед подачей украсить его "глазами" из вареных куриных яиц и "костями" из соленой соломки.

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Тыквенно-томатный суп на Хэллоуин

Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты на 2 порции:

  • Тыква – 300 г
  • Томатный сок – 400 г
  • Сливки 30%-ной жирности – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Яичный белок – 2 шт.
  • Маслины – 2 шт.
  • Соломка – 10 шт.

Способ приготовления:

  1. Очищенную мякоть тыквы провариваем в кипящей подсоленной воде в течение 10-15 минут.
  2. Взбиваем тыкву в блендере, добавляем к ней томатный сок и сливки. Заправляем смесь солью и перцем по вкусу.
  3. Перекладываем в кастрюлю, доводим до кипения и заполняем супом подготовленную тыкву (то есть у тыквы срезается верхушка и вычищается сердцевина).
  4. По краю тыквы выпускаем кетчуп, а в сам суп кладем "глаза" из белка и маслины.
  5. Чтобы сымитировать кости, ломаем и бросаем хаотично в суп соленую соломку.

Почему вырезают тыкву на Хэллоуин

У кельтов 31 октября считалось последним днем уходящего года. По древнему поверью, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Чтобы не стать жертвами духов и привидений, люди гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев. Соответственно, отсюда и традиция – выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри – ее еще называют "Джеком-фонарем"

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту "Волосы ведьмы" на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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