Рецепт на Хэллоуин: тыквенно-томатный суп "Радость вампира"
На первое – тыквенный суп с "глазами"
Праздновать Хэллоуин в ночь с 31 октября на 1 ноября уже стало доброй традицией в Украине. И если вы собрались отмечать его, то не лишним будет устроить застолье, отвечающее духу праздника.
Смотрите видео, как украинцы относятся к празднованию Хэллоуина:
Мы предлагаем приготовить страшно вкусный суп из тыквы и томатного сока. А перед подачей украсить его "глазами" из вареных куриных яиц и "костями" из соленой соломки.
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Тыквенно-томатный суп на Хэллоуин
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты на 2 порции:
- Тыква – 300 г
- Томатный сок – 400 г
- Сливки 30%-ной жирности – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Яичный белок – 2 шт.
- Маслины – 2 шт.
- Соломка – 10 шт.
Способ приготовления:
- Очищенную мякоть тыквы провариваем в кипящей подсоленной воде в течение 10-15 минут.
- Взбиваем тыкву в блендере, добавляем к ней томатный сок и сливки. Заправляем смесь солью и перцем по вкусу.
- Перекладываем в кастрюлю, доводим до кипения и заполняем супом подготовленную тыкву (то есть у тыквы срезается верхушка и вычищается сердцевина).
- По краю тыквы выпускаем кетчуп, а в сам суп кладем "глаза" из белка и маслины.
- Чтобы сымитировать кости, ломаем и бросаем хаотично в суп соленую соломку.
Почему вырезают тыкву на Хэллоуин
У кельтов 31 октября считалось последним днем уходящего года. По древнему поверью, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Чтобы не стать жертвами духов и привидений, люди гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев. Соответственно, отсюда и традиция – выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри – ее еще называют "Джеком-фонарем"
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту "Волосы ведьмы" на Хэллоуин.
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