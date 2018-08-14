Рецепт на Маковея: сладкий рулет с маком, орехами, изюмом и халвой
Праздник Маковея ежегодно отмечают 14 августа
Сегодня православные христиане празднуют Маковея или Медовый Спас. Люди святят воду, цветы и мак. С этого дня начинается Успенский пост.
Мы расскажем, как приготовить к празднику нежный, с хрустящей корочкой, тающий во рту штрудель с большим количеством маковой начинки.
Маковый рулет с изюмом и халвой
Ингредиенты на 2-3 штруделя:
Для теста:
- 250 г (10 полных столовых ложек) муки
- 6 ст. ложек растительного масла без запаха
- щепотка сахара
- немного морской соли
- 100 мл воды
Для начинки:
- 300 г мака
- 100 г
- 100 г грецких орехов
- 100 г изюма
- 25 г сухарей
- цедра одного лимона
- 100 г халвы
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Рецепт приготовления:
- Муку смешать с растительным маслом, добавить воду комнатной температуры, немного сахара и морской соли. Замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на полчаса постоять, чтобы набухла клейковина.
- Мак промыть теплой водой, залить кипятком и варить около 15 минут. Процедить мак через двойной слой марли и очень хорошо отжать.
- Остывший мак пропустить через мясорубку (можно измельчить в блендере) с сахаром минимум три раза.
- К массе добавить 100 г орехов, предварительно поджаренных на сковородке и измельченных. Затем добавить промытый изюм, сухари, мелко натертую цедру лимона и халву. Тщательно перемешать.
- Тесто разделить на несколько частей и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Смазать подслащенной водой или чаем, по желанию присыпать маком.
- Отправить рулеты в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей остудить.
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Источник: "Сегодня"