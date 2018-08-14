Рецепт на Маковея: сладкий рулет с маком, орехами, изюмом и халвой

Праздник Маковея ежегодно отмечают 14 августа

Маковый рулет Фото: pixabay.com

Сегодня православные христиане празднуют Маковея или Медовый Спас. Люди святят воду, цветы и мак. С этого дня начинается Успенский пост.

Мы расскажем, как приготовить к празднику нежный, с хрустящей корочкой, тающий во рту штрудель с большим количеством маковой начинки.

Маковый рулет с изюмом и халвой

Ингредиенты на 2-3 штруделя:

Для теста:

250 г (10 полных столовых ложек) муки

6 ст. ложек растительного масла без запаха

щепотка сахара

немного морской соли

100 мл воды

Для начинки:

300 г мака

100 г

100 г грецких орехов

100 г изюма

25 г сухарей

цедра одного лимона

100 г халвы

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Рецепт приготовления:

Муку смешать с растительным маслом, добавить воду комнатной температуры, немного сахара и морской соли. Замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на полчаса постоять, чтобы набухла клейковина. Мак промыть теплой водой, залить кипятком и варить около 15 минут. Процедить мак через двойной слой марли и очень хорошо отжать. Остывший мак пропустить через мясорубку (можно измельчить в блендере) с сахаром минимум три раза. К массе добавить 100 г орехов, предварительно поджаренных на сковородке и измельченных. Затем добавить промытый изюм, сухари, мелко натертую цедру лимона и халву. Тщательно перемешать. Тесто разделить на несколько частей и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Смазать подслащенной водой или чаем, по желанию присыпать маком. Отправить рулеты в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей остудить.

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