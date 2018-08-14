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Рецепт на Маковея: сладкий рулет с маком, орехами, изюмом и халвой

Праздник Маковея ежегодно отмечают 14 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Маковый рулет Фото: pixabay.com
Маковый рулет Фото: pixabay.com

Сегодня православные христиане празднуют Маковея или Медовый Спас. Люди святят воду, цветы и мак. С этого дня начинается Успенский пост.

Мы расскажем, как приготовить к празднику нежный, с хрустящей корочкой, тающий во рту штрудель с большим количеством маковой начинки.

Маковый рулет с изюмом и халвой

Ингредиенты на 2-3 штруделя:

Для теста:

  • 250 г (10 полных столовых ложек) муки
  • 6 ст. ложек растительного масла без запаха
  • щепотка сахара
  • немного морской соли
  • 100 мл воды

Для начинки:

  • 300 г мака
  • 100 г
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г изюма
  • 25 г сухарей
  • цедра одного лимона
  • 100 г халвы
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Рецепт приготовления:

  1. Муку смешать с растительным маслом, добавить воду комнатной температуры, немного сахара и морской соли. Замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на полчаса постоять, чтобы набухла клейковина.
  2. Мак промыть теплой водой, залить кипятком и варить около 15 минут. Процедить мак через двойной слой марли и очень хорошо отжать.
  3. Остывший мак пропустить через мясорубку (можно измельчить в блендере) с сахаром минимум три раза.
  4. К массе добавить 100 г орехов, предварительно поджаренных на сковородке и измельченных. Затем добавить промытый изюм, сухари, мелко натертую цедру лимона и халву. Тщательно перемешать.
  5. Тесто разделить на несколько частей и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Смазать подслащенной водой или чаем, по желанию присыпать маком.
  6. Отправить рулеты в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить песочный пирог с творогом, яблоками и маком. Сайт "Сегодня" также делился рецептом творожной запеканки с маком и яблоками.

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Источник: "Сегодня"
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