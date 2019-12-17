Рецепт на Новый год: пирог-елочка с помидорами и сыром
Новогодняя елка из булочек – аппетитная и красивая праздничная закуска
Аппетитная "елочка" из булочек с соусом песто, сыром и помидорами украсит любой новогодний стол. Она просто готовится, получается вкусной и отлично выглядит.
Смотрите видео, как приготовить "елочку" из сыра и маслин:
"Елка" с сыром и соусом песто
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 314 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко – 1/2 стакана
- Яйцо – 1 шт.
- Дрожжи сухие – около 4-5 г
- Сахар – 1 ч.л.
- Мука – 250-300 г
- Сливочное масло – 60-80 г
Для начинки:
- Моцарелла в шариках мини – 18 шт.
- Соус песто
Для украшения:
- Помидоры черри
- Пармезан
Способ приготовления:
- Приготовить тесто: в теплое молоко добавить дрожжи, сахар, 1 ст.л. муки и оставить на 15 минут. В миске смешать муку, растопленное сливочное масло, яйцо, добавить соль и молочную смесь с дрожжами. Замесить тесто. Оно должно быть мягким, но не сильно липнуть к рукам. Добавьте больше муки при необходимости, но не переборщите, чтобы тесто не получилось слишком крутое. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа.
- Затем скатать из теста колбаску и разрезать ее на 18 небольших кусочков. Каждый кусочек раскатать в лепешку, положить в центр шарик моцареллы, слепить края, чтобы получился шарик.
- На противень, застеленной бумагой для выпекания выложить шарики с моцареллой в виде елочки. Смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.
- Получившийся пирог смазать соусом песто, украсить помидорами черри, посыпать сыром и подавать в теплом виде.
Как сделать домашний песто
Измельчить в блендере 3 дольки чеснока, 4 ст.л. кедровых орешков, пучок свежего зеленого базилика и 50 г сыра пармезан. Взбивая получившуюся массу венчиком, тонкой струйкой влить 50 мл оливкового масла. Соус готов.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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