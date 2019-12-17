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Рецепт на Новый год: пирог-елочка с помидорами и сыром

Новогодняя елка из булочек – аппетитная и красивая праздничная закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Булочки "Новогодняя елка"
Булочки "Новогодняя елка"
Фото: Pinterest

Аппетитная "елочка" из булочек с соусом песто, сыром и помидорами украсит любой новогодний стол. Она просто готовится, получается вкусной и отлично выглядит.

Смотрите видео, как приготовить "елочку" из сыра и маслин:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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"Елка" с сыром и соусом песто

Новогодняя закуска "Елка"
Новогодняя закуска "Елка"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 314 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко – 1/2 стакана
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дрожжи сухие – около 4-5 г
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Мука – 250-300 г
  • Сливочное масло – 60-80 г

Для начинки:

  • Моцарелла в шариках мини – 18 шт.
  • Соус песто

Для украшения:

  • Помидоры черри
  • Пармезан

Способ приготовления:

  1. Приготовить тесто: в теплое молоко добавить дрожжи, сахар, 1 ст.л. муки и оставить на 15 минут. В миске смешать муку, растопленное сливочное масло, яйцо, добавить соль и молочную смесь с дрожжами. Замесить тесто. Оно должно быть мягким, но не сильно липнуть к рукам. Добавьте больше муки при необходимости, но не переборщите, чтобы тесто не получилось слишком крутое. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа.
  2. Затем скатать из теста колбаску и разрезать ее на 18 небольших кусочков. Каждый кусочек раскатать в лепешку, положить в центр шарик моцареллы, слепить края, чтобы получился шарик.
  3. На противень, застеленной бумагой для выпекания выложить шарики с моцареллой в виде елочки. Смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут.
  4. Получившийся пирог смазать соусом песто, украсить помидорами черри, посыпать сыром и подавать в теплом виде.

Как сделать домашний песто

Измельчить в блендере 3 дольки чеснока, 4 ст.л. кедровых орешков, пучок свежего зеленого базилика и 50 г сыра пармезан. Взбивая получившуюся массу венчиком, тонкой струйкой влить 50 мл оливкового масла. Соус готов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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