Рецепт на Рождество: рулет с яблоками, орехами и корицей
Перед зимними праздниками самое время заняться выпечкой
На Рождество традиционно пекут много сладкой выпечки. В этом праздничном рулете нежное сметанное тесто идеально сочетается с ароматной яблочно-ореховой начинкой. Десерт можно подавать как в теплом, так и холодном виде.
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Рулет с яблочно-ореховой начинкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 277 кал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 100 мягкого сливочного масла
- 2 столовые ложки сахара
- 1/2 кофейной ложки соды
- Сметана
Для начинки:
- Яблоки
- Грецкие орехи
- Сахар
- Корица
Способ приготовления:
- Смешать муку, масло, соду, сахар и щепотку соли. Добавить столько сметаны, чтобы получилось мягкое тесто.
- Разделить его на две-три части, раскатать на присыпанной мукой поверхности. Сверху выложить измельченные орехи и тертые яблоки (по 2 столовые ложки), сахар и корицу. Свернуть в рулет. Повторить с оставшимся тестом.
- Готовые рулеты выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать сметаной и выпекать до золотистого цвета.
- Остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на куски.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественский штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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Источник: Сегодня