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Рецепт на Рождество: рулет с яблоками, орехами и корицей

Перед зимними праздниками самое время заняться выпечкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:24
Рулет с яблоками и орехами на Рождество
Рулет с яблоками и орехами на Рождество
Фото: freepik.com

На Рождество традиционно пекут много сладкой выпечки. В этом праздничном рулете нежное сметанное тесто идеально сочетается с ароматной яблочно-ореховой начинкой. Десерт можно подавать как в теплом, так и холодном виде.

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками:

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Рулет с яблочно-ореховой начинкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 277 кал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 100 мягкого сливочного масла
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/2 кофейной ложки соды
  • Сметана

Для начинки:

  • Яблоки
  • Грецкие орехи
  • Сахар
  • Корица

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, масло, соду, сахар и щепотку соли. Добавить столько сметаны, чтобы получилось мягкое тесто.
  2. Разделить его на две-три части, раскатать на присыпанной мукой поверхности. Сверху выложить измельченные орехи и тертые яблоки (по 2 столовые ложки), сахар и корицу. Свернуть в рулет. Повторить с оставшимся тестом.
  3. Готовые рулеты выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать сметаной и выпекать до золотистого цвета.
  4. Остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественский штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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