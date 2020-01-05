Рецепт на Рождество: рулет с яблоками, орехами и корицей

Перед зимними праздниками самое время заняться выпечкой

Рулет с яблоками и орехами на Рождество Фото: freepik.com

На Рождество традиционно пекут много сладкой выпечки. В этом праздничном рулете нежное сметанное тесто идеально сочетается с ароматной яблочно-ореховой начинкой. Десерт можно подавать как в теплом, так и холодном виде.

Смотрите видео, как испечь кексы с изюмом и орешками:

Читайте также: Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Рулет с яблочно-ореховой начинкой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

277 кал на 100 г

Ингредиенты:

300 г муки

100 мягкого сливочного масла

2 столовые ложки сахара

1/2 кофейной ложки соды

Сметана

Для начинки:

Яблоки

Грецкие орехи

Сахар

Корица

Способ приготовления:

Смешать муку, масло, соду, сахар и щепотку соли. Добавить столько сметаны, чтобы получилось мягкое тесто. Разделить его на две-три части, раскатать на присыпанной мукой поверхности. Сверху выложить измельченные орехи и тертые яблоки (по 2 столовые ложки), сахар и корицу. Свернуть в рулет. Повторить с оставшимся тестом. Готовые рулеты выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать сметаной и выпекать до золотистого цвета. Остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рождественский штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.