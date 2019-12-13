Рецепт на Рождество: утиный паштет с яблоками и тыквой
Рецепт праздничной рождественской закуски
Утиный паштет с яблоками и тыквой – прекрасная закуска для праздничного стола. Приготовить ее сможет даже начинающий кулинар.
Смотрите видео, как сделать паштет с коньяком:
Если у вас нет мультиварки, вы можете сделать паштет и на обычной сковороде с крышкой.
Паштет из утки с яблоками и тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Утиные потрошки (печень, сердце, почки, желудок)
- Утиная шея
- Тыква – 100 г
- Яблоко кислое – 150 г
- Розмарин, тимьян
- Соль, перец
- Коньяк – 20 мл (по желанию)
Способ приготовления:
- Утиные потрошки промыть и обсушить.
- Овощи очистить и нарезать небольшими кубиками.
- Включить мультиварку в режим "Жарка", добавить 1 ст.л. утиного жира или растительного масла, обжарить овощи около 10 минут. Выложить на тарелку.
- Добавить утиную шею, желудок и сердце, обжаривать 10 минут, затем добавить печень, почки, соль, специи, коньяк. Вернуть овощи в чашу мультиварки. Перевести в режим "Тушение" и готовить около 30-40 минут.
- Отделить мясо от костей, и пробить блендером вместе с овощами и потрохами до состояния однородного паштета.
Как подавать паштет
Подавать паштет охлажденным вместе со свежим хлебом, гренками или крекерами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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