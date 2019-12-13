Рецепт на Рождество: утиный паштет с яблоками и тыквой

Рецепт праздничной рождественской закуски

Утиный паштет на Рождество Фото: Depositphotos

Утиный паштет с яблоками и тыквой – прекрасная закуска для праздничного стола. Приготовить ее сможет даже начинающий кулинар.

Смотрите видео, как сделать паштет с коньяком:

Если у вас нет мультиварки, вы можете сделать паштет и на обычной сковороде с крышкой.

Паштет из утки с яблоками и тыквой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Утиные потрошки (печень, сердце, почки, желудок)

Утиная шея

Тыква – 100 г

Яблоко кислое – 150 г

Розмарин, тимьян

Соль, перец

Коньяк – 20 мл (по желанию)

Способ приготовления:

Утиные потрошки промыть и обсушить. Овощи очистить и нарезать небольшими кубиками. Включить мультиварку в режим "Жарка", добавить 1 ст.л. утиного жира или растительного масла, обжарить овощи около 10 минут. Выложить на тарелку. Добавить утиную шею, желудок и сердце, обжаривать 10 минут, затем добавить печень, почки, соль, специи, коньяк. Вернуть овощи в чашу мультиварки. Перевести в режим "Тушение" и готовить около 30-40 минут. Отделить мясо от костей, и пробить блендером вместе с овощами и потрохами до состояния однородного паштета.

Как подавать паштет

Подавать паштет охлажденным вместе со свежим хлебом, гренками или крекерами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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