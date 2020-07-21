Рецепт "Наполеона" с ягодами и ванильным кремом от Юлии Высоцкой

Благодаря обилию летних ягод торт получается очень ярким и красивым

Торт "Наполеон" с заварным кремом – один из самых вкусных и любимых. Юлия Высоцкая предлагает превратить его в летний десерт, украсив свежими сезонными ягодами: клубникой, малиной, голубикой, ежевикой и смородиной.

"Наполеон" с ягодами и ванильным кремом

Торт "Наполеон" с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа 10 минут

Калорийность:

623 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

200 г сливочного масла

1 яйцо

По горсти клубники, голубики, ежевики, малины и красной смородины

75 мл ледяной воды

1 ст. л. водки

1 ст. л. уксуса

1 ч. л. сахара

1/4 ч. л. соли

Для крема:

500 мл молока

300 мл сливок 30%

4 яичных желтка

100 г сахара

50 г крахмала

50 г сливочного масла

2 ст. л. рома

1 стручок ванили

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Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200 °C в режиме "горячий воздух". Приготовить тесто: 200 г предварительно охлажденного сливочного масла натереть на крупной терке, всыпать просеянную муку, соль и ножом порубить все в крошку, затем сделать небольшое углубление, разбить в него яйцо, добавить 1 ч. ложку сахара, водку, уксус и 75 мл ледяной воды и вымесить однородное гладкое тесто. Сформировать из теста шар, поместить в пакет и убрать в морозилку на 15 минут. Молоко влить в сотейник и довести почти до кипения, стручок ванили разрезать, вынуть зерна и добавить в молоко. Приготовить крем: желтки и 100 г сахара взбить венчиком, всыпать крахмал и снова взбить, влить часть молока и еще раз взбить, затем влить все в сотейник к оставшемуся молоку и, постоянно помешивая, прогревать на маленьком огне, пока масса не заварится. Перелить в миску, добавить оставшееся сливочное масло и взбить венчиком, затем застелить поверхность крема пищевой пленкой и убрать в холодильник. Охлажденное тесто раскатать в прямоугольник и завернуть края к центру, затем сложить пласт вдвое, так чтобы получилась "книжка". Убрать тесто в пакет и еще на 15 минут поместить в морозилку. Тесто раскатать в длину и сложить конвертом, завернув к середине сначала один край, а затем сверху второй край, отправить в пакет и в морозилку еще на 15 минут. Тесто чуть придавить скалкой и разделить на 8 частей, 7 из них убрать в пакет и в морозилку, оставшуюся часть раскатать сначала на рабочей поверхности, затем на бумаге для выпечки в тонкий корж, накрыть тарелкой и обрезать лишние края. Часто наколоть тесто вилкой, переложить вместе с бумагой на противень и выпекать в разогретой духовке 5–7 минут. Так же выпечь остальные коржи и полностью остудить. Сливки взбить венчиком в плотную массу, ввести в охлажденный крем, добавить ром, все перемешать. Уложить 7 коржей один на другой, промазывая их кремом, затем срезать у торта неровные края. Клубнику вместе с хвостиками нарезать четвертинками и украсить "Наполеон" всеми ягодами.

На заметку

Здесь есть пара маленьких секретов: терку и миску нужно предварительно отправить на несколько минут в морозилку, а крахмал перемешать с холодными желтками и уже только потом вливать горячее молоко, тогда крем не свернется и будет однородным. Торт можно украсить шоколадной стружкой или безе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт "Наполеон" на сковороде, а также делились рецептом "Наполеона" без выпечки.

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