Рецепт настоящих шотландских панкейков от Найджелы Лоусон

Шотландские оладьи подают как тосты – с хлебом и джемом

Найджела Лоусон Фото: nigella.com

"В детстве я часто ела шотландские панкейки (из пакета), когда возвращалась домой из школы. Кто не знает, шотландские блинчики подают не как обычные – горячими, с сиропом, вместе с ножом и вилкой – а скорее как тосты, намазанные маслом и джемом. Я помню их практически холодными, но вы можете подавать панкейки теплыми, но не такими, что обжигают пальцы", – поделилась воспоминаниями Найджела Лоусон.

Шотландские панкейки

Шотландские панкейки Фото: nigella.com

Ингредиенты на 20 штук:

1/2 чайной ложки белого винного уксуса

150 мл молока

110 г пшеничной муки

1/2 чайной ложки пищевой соды

1 большое яйцо

1 столовая ложка растительного масла

1 столовая ложка инвертного сиропа, кленового сиропа или жидкого меда

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Рецепт приготовления:

Смешайте уксус с молоком комнатной температуры и отложите, пока отмеряете остальные ингредиенты. Насыпьте муку в кувшин или миску с широким горлышком и добавьте соду. В другой кувшин или миску добавьте яйцо и масло. Затем с помощью ложки, намазанной маслом, отмерьте сироп или мед и перемешайте все вместе. Влейте молоко с уксусом, затем добавьте все жидкие ингредиенты к сухим и перемешайте. Нагрейте антипригарную сковороду без масла. Наливая по 1.5 ст.л. теста, пожарьте блинчики. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.

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