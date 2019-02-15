Рецепт настоящих шотландских панкейков от Найджелы Лоусон
Шотландские оладьи подают как тосты – с хлебом и джемом
"В детстве я часто ела шотландские панкейки (из пакета), когда возвращалась домой из школы. Кто не знает, шотландские блинчики подают не как обычные – горячими, с сиропом, вместе с ножом и вилкой – а скорее как тосты, намазанные маслом и джемом. Я помню их практически холодными, но вы можете подавать панкейки теплыми, но не такими, что обжигают пальцы", – поделилась воспоминаниями Найджела Лоусон.
Шотландские панкейки
Ингредиенты на 20 штук:
- 1/2 чайной ложки белого винного уксуса
- 150 мл молока
- 110 г пшеничной муки
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1 большое яйцо
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 столовая ложка инвертного сиропа, кленового сиропа или жидкого меда
Рецепт приготовления:
- Смешайте уксус с молоком комнатной температуры и отложите, пока отмеряете остальные ингредиенты.
- Насыпьте муку в кувшин или миску с широким горлышком и добавьте соду.
- В другой кувшин или миску добавьте яйцо и масло. Затем с помощью ложки, намазанной маслом, отмерьте сироп или мед и перемешайте все вместе.
- Влейте молоко с уксусом, затем добавьте все жидкие ингредиенты к сухим и перемешайте.
- Нагрейте антипригарную сковороду без масла. Наливая по 1.5 ст.л. теста, пожарьте блинчики. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
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