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Рецепт настоящих шотландских панкейков от Найджелы Лоусон

Шотландские оладьи подают как тосты – с хлебом и джемом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Найджела Лоусон
Найджела Лоусон
Фото: nigella.com

"В детстве я часто ела шотландские панкейки (из пакета), когда возвращалась домой из школы. Кто не знает, шотландские блинчики подают не как обычные – горячими, с сиропом, вместе с ножом и вилкой – а скорее как тосты, намазанные маслом и джемом. Я помню их практически холодными, но вы можете подавать панкейки теплыми, но не такими, что обжигают пальцы", – поделилась воспоминаниями Найджела Лоусон. 

Шотландские панкейки

Шотландские панкейки
Шотландские панкейки
Фото: nigella.com

Ингредиенты на 20 штук:

  • 1/2 чайной ложки белого винного уксуса
  • 150 мл молока
  • 110 г пшеничной муки
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1 большое яйцо
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 столовая ложка инвертного сиропа, кленового сиропа или жидкого меда

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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте уксус с молоком комнатной температуры и отложите, пока отмеряете остальные ингредиенты.
  2. Насыпьте муку в кувшин или миску с широким горлышком и добавьте соду.
  3. В другой кувшин или миску добавьте яйцо и масло. Затем с помощью ложки, намазанной маслом, отмерьте сироп или мед и перемешайте все вместе.
  4. Влейте молоко с уксусом, затем добавьте все жидкие ингредиенты к сухим и перемешайте.
  5. Нагрейте антипригарную сковороду без масла. Наливая по 1.5 ст.л. теста, пожарьте блинчики. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить постные блины с начинками. Мы также рассказывали, как испечь грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить оладьи с апельсинами:

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Источник: Сегодня
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