Рецепт необычного домашнего мороженого с нугой и орехами
Мороженое-нуга – отличный летний десерт
Домашнее мороженое с нугой и орехами – одно из самых вкусных. Главный плюс заключается в том, что его можно готовить без мороженицы. В морозильной камере десерт остается мягким, не твердеет, поэтому его не нужно раз в несколько часов доставать и взбивать миксером, чтобы разбить кристаллики льда.
Перед подачей мороженое можно украсить свежими ягодами, листиками мяты, тертым или растопленным шоколадом.
Мороженое с нугой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 280 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 мл жирных сливок
- 3 яичных белка
- 100 г меда
- 50 г + 70 г сахара
- 50 мл воды
- 1 ч. л. ванили
- 100 г орехов
Способ приготовления:
- Орехи подсушите и очистите. Смешайте 70 г сахара с 3 ст. л. воды, сварите сироп. Когда он начнет желтеть, всыпьте орехи. Мешайте до тех пор, пока они не станут карамельного цвета. Когда остынут, измельчите в блендере.
- Отложите 2 ч. л. сахара, а оставшийся смешайте с медом и водой. Варите сироп до 131 °С. При достижении температуры 123 °С взбейте белки до пышной пены.
- Введите отложенный сахар и взбейте до густой массы. Не останавливая миксер, влейте сироп. Взбивайте белки до остывания.
- Взбейте сливки до пышности, смешайте с нугой и орехами.
- Выложите в прямоугольную форму для кекса и уберите на ночь в холодильник.
Как подавать десерт
Подавайте мороженое, полив его растопленным шоколадом.
Смотрите видео, как выбрать полезное мороженое:
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