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Рецепт необычного домашнего мороженого с нугой и орехами

Сегодня, 12:58

Мороженое-нуга – отличный летний десерт

Домашнее мороженое с нугой и орехами – одно из самых вкусных. Главный плюс заключается в том, что его можно готовить без мороженицы. В морозильной камере десерт остается мягким, не твердеет, поэтому его не нужно раз в несколько часов доставать и взбивать миксером, чтобы разбить кристаллики льда.

Перед подачей мороженое можно украсить свежими ягодами, листиками мяты, тертым или растопленным шоколадом.

Мороженое с нугой

Мороженое с нугой
Мороженое с нугой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 280 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 мл жирных сливок
  • 3 яичных белка
  • 100 г меда
  • 50 г + 70 г сахара
  • 50 мл воды
  • 1 ч. л. ванили
  • 100 г орехов

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Способ приготовления:

  1. Орехи подсушите и очистите. Смешайте 70 г сахара с 3 ст. л. воды, сварите сироп. Когда он начнет желтеть, всыпьте орехи. Мешайте до тех пор, пока они не станут карамельного цвета. Когда остынут, измельчите в блендере.
  2. Отложите 2 ч. л. сахара, а оставшийся смешайте с медом и водой. Варите сироп до 131 °С. При достижении температуры 123 °С взбейте белки до пышной пены.
  3. Введите отложенный сахар и взбейте до густой массы. Не останавливая миксер, влейте сироп. Взбивайте белки до остывания.
  4. Взбейте сливки до пышности, смешайте с нугой и орехами.
  5. Выложите в прямоугольную форму для кекса и уберите на ночь в холодильник.

Как подавать десерт

Подавайте мороженое, полив его растопленным шоколадом.

Смотрите видео, как выбрать полезное мороженое:

Напомним, ранее мы делились рецептом сорбета из киви.

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Источник: Сегодня
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