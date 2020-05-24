Рецепт необычного клубничного желе с шампанским

Готовим оригинальный летний десерт с шампанским

Желе из клубники с шампанским – необычный, но очень вкусный десерт, который можно легко сделать на собственной кухне. Ваши близкие будут в восторге от такого угощения.

Если после семейного праздника у вас в холодильнике осталось полбутылки хорошего шампанского, не теряйте времени и приступайте к готовке.

Клубничное желе с шампанским

Клубничное желе с шампанским Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время для застывания

Калорийность:

117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

130 г сахарного песка

Цедра и сок 1 лимона

4 ч.л. желатина в порошке

450 мл шампанского

180 г клубники

50 г клубничного пюре

Способ приготовления:

Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда. Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона. Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона. В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина. Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское. В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть. Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов.

Как подавать десерт

Украсить ягодами и подавать. Можно декорировать десерт взбитыми сливками и мятой.

Смотрите видео, как сделать клубничное вино:

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом клубничного мороженого с йогуртом.

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