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Рецепт необычного клубничного желе с шампанским

Сегодня, 07:18

Готовим оригинальный летний десерт с шампанским

Желе из клубники с шампанским – необычный, но очень вкусный десерт, который можно легко сделать на собственной кухне. Ваши близкие будут в восторге от такого угощения.

Если после семейного праздника у вас в холодильнике осталось полбутылки хорошего шампанского, не теряйте времени и приступайте к готовке.

Клубничное желе с шампанским

Клубничное желе с шампанским
Клубничное желе с шампанским
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время для застывания

Калорийность:

  • 117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 130 г сахарного песка
  • Цедра и сок 1 лимона
  • 4 ч.л. желатина в порошке
  • 450 мл шампанского
  • 180 г клубники
  • 50 г клубничного пюре

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Способ приготовления:

  1. Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда.
  2. Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона.
  3. Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона.
  4. В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина.
  5. Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское.
  6. В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть.
  7. Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов.

Как подавать десерт

Украсить ягодами и подавать. Можно декорировать десерт взбитыми сливками и мятой.

Смотрите видео, как сделать клубничное вино:

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом клубничного мороженого с йогуртом.

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Источник: Сегодня
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