Рецепт необычного клубничного желе с шампанским
Готовим оригинальный летний десерт с шампанским
Желе из клубники с шампанским – необычный, но очень вкусный десерт, который можно легко сделать на собственной кухне. Ваши близкие будут в восторге от такого угощения.
Если после семейного праздника у вас в холодильнике осталось полбутылки хорошего шампанского, не теряйте времени и приступайте к готовке.
Клубничное желе с шампанским
Время приготовления:
- 30 минут + время для застывания
Калорийность:
- 117 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 130 г сахарного песка
- Цедра и сок 1 лимона
- 4 ч.л. желатина в порошке
- 450 мл шампанского
- 180 г клубники
- 50 г клубничного пюре
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Способ приготовления:
- Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда.
- Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона.
- Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона.
- В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина.
- Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское.
- В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть.
- Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов.
Как подавать десерт
Украсить ягодами и подавать. Можно декорировать десерт взбитыми сливками и мятой.
Смотрите видео, как сделать клубничное вино:
Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом клубничного мороженого с йогуртом.
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