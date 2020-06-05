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Рецепт необычного салата из брокколи с йогуртовой заправкой

Сегодня, 13:28

Готовим салат из брокколи, бекона и семечек

Салат из брокколи – это всегда очень полезно и вкусно. Главное, не переварить соцветия – они должны оставаться слегка хрустящими.

Мы поделимся рецептом оригинального салата из брокколи с беконом, изюмом и подсолнечными семечками. Он заправляется смесью натурального йогурта, феты, горчицы и пряных трав.

Салат из брокколи с сырной заправкой

Салат из брокколи с фетой и семечками
Салат из брокколи с фетой и семечками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 134 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан брокколи
  • 5 полосок бекона
  • 1 красная луковица
  • 2 ст. л. изюма
  • 2 ст. л. семечек подсолнуха
  • 1 ст. л. сока лимона

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Для заправки:

  • 70 г феты
  • 3 ст. л. натурального йогурта
  • 1 ч. л. горчицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец прованские травы по вкусу

Смотрите видео, как сделать сливочный салат из пасты:

Способ приготовления:

  1. Брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью охладить.
  2. Бекон обжарить до хрустящей корочки на сухой сковороде и выложить на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, разрезать его на кусочки.
  3. Красный лук нарезать небольшими кусочками или полосками и полить соком лимона.
  4. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
  5. Выложить в салатницу брокколи, бекон, лук, изюм, семечки.
  6. Затем добавить в салат заправку и аккуратно перемешать.

Полезный совет

Часть брокколи можно заменить цветной капустой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как варить брокколи, чтобы она была хрустящей.

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Источник: Сегодня
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