Рецепт необычного салата из брокколи с йогуртовой заправкой

Готовим салат из брокколи, бекона и семечек

Салат из брокколи – это всегда очень полезно и вкусно. Главное, не переварить соцветия – они должны оставаться слегка хрустящими.

Мы поделимся рецептом оригинального салата из брокколи с беконом, изюмом и подсолнечными семечками. Он заправляется смесью натурального йогурта, феты, горчицы и пряных трав.

Салат из брокколи с сырной заправкой

Салат из брокколи с фетой и семечками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

134 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 небольшой кочан брокколи

5 полосок бекона

1 красная луковица

2 ст. л. изюма

2 ст. л. семечек подсолнуха

1 ст. л. сока лимона

Для заправки:

70 г феты

3 ст. л. натурального йогурта

1 ч. л. горчицы

2 ст. л. растительного масла

Соль, перец прованские травы по вкусу

Смотрите видео, как сделать сливочный салат из пасты:

Способ приготовления:

Брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью охладить. Бекон обжарить до хрустящей корочки на сухой сковороде и выложить на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, разрезать его на кусочки. Красный лук нарезать небольшими кусочками или полосками и полить соком лимона. Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть. Выложить в салатницу брокколи, бекон, лук, изюм, семечки. Затем добавить в салат заправку и аккуратно перемешать.

Полезный совет

Часть брокколи можно заменить цветной капустой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как варить брокколи, чтобы она была хрустящей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться