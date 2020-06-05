Рецепт необычного салата из брокколи с йогуртовой заправкой
Готовим салат из брокколи, бекона и семечек
Салат из брокколи – это всегда очень полезно и вкусно. Главное, не переварить соцветия – они должны оставаться слегка хрустящими.
Мы поделимся рецептом оригинального салата из брокколи с беконом, изюмом и подсолнечными семечками. Он заправляется смесью натурального йогурта, феты, горчицы и пряных трав.
Салат из брокколи с сырной заправкой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 134 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан брокколи
- 5 полосок бекона
- 1 красная луковица
- 2 ст. л. изюма
- 2 ст. л. семечек подсолнуха
- 1 ст. л. сока лимона
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Для заправки:
- 70 г феты
- 3 ст. л. натурального йогурта
- 1 ч. л. горчицы
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец прованские травы по вкусу
Смотрите видео, как сделать сливочный салат из пасты:
Способ приготовления:
- Брокколи разобрать на соцветия, отварить до готовности в подсоленной воде и полностью охладить.
- Бекон обжарить до хрустящей корочки на сухой сковороде и выложить на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, разрезать его на кусочки.
- Красный лук нарезать небольшими кусочками или полосками и полить соком лимона.
- Для заправки все ингредиенты соединить и хорошо растереть.
- Выложить в салатницу брокколи, бекон, лук, изюм, семечки.
- Затем добавить в салат заправку и аккуратно перемешать.
Полезный совет
Часть брокколи можно заменить цветной капустой.
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