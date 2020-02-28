Рецепт необычного салата "Мимоза" на 8 Марта
Оригинальный ингредиент этого салата – яблоко
Салат "Мимоза" – один из символов 8 Марта. Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы. С момента появления салат менялся, ингредиенты добавлялись или заменялись. На сегодняшний день существует множество вариаций блюда.
Особенно интересен рецепт "Мимозы" с яблоками. Благодаря этим фруктам привычный всем салат приобретает кисло-сладкий привкус. Такое блюдо отлично подойдет не только для любого праздника, но и для семейного ужина.
Салат "Мимоза" с яблоком
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 189 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка рыбных консервов (можно использовать любые рыбные консервы в масле: горбушу, сайру, сардины)
- 3 луковицы среднего размера
- 5 яиц
- 5 картофелин среднего размера
- 1 яблоко
- 3-4 моркови среднего размера
- Зелень, соль, майонез – по вкусу
Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":
Способ приготовления:
- Картофель и морковь помыть и отварить в мундире и остудить до комнатной температуры.
- Отдельно отварить яйца.
- Лук нарезать мелкими квадратиками.
- Остывшие овощи очистить и натереть на крупной терке, отдельно друг от друга.
- Яйца очистить и отделить желтки от белков. На крупной терке натереть белки, а на мелкой – желтки.
- Консервы выложить на тарелку и размять вилкой.
- Яблоко очистить и натереть на крупной терке.
- Теперь можно приступить к сборке салата. Ингредиенты следует выкладывать слоями. После каждого слоя нужно наносить майонез, последний раз – перед желтком. Взять плоскую тарелку и разложить по всей площади тертый картофель. Вторым слоем будет консервированная рыба. Третьим слоем – мелко нарезанный лук. Четвертым – белки. Пятым слоем – морковь. И, наконец, яблоко. Сверху салат посыпается желтком. Можно украсить зеленью.
Полезный совет
Если готовое блюдо поставить на пару часов в холодильник, оно станет сочнее и нежнее. Кстати, салат "Мимоза" можно сделать и порционным блюдом. Для этого его нужно выкладывать на маленькие плоские тарелочки по количеству гостей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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