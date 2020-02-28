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Рецепт необычного салата "Мимоза" на 8 Марта

Оригинальный ингредиент этого салата – яблоко

Ирина Павлина
Сегодня, 12:14

Салат "Мимоза" – один из символов 8 Марта. Свое название он получил благодаря верхнему слою, который по цвету и текстуре напоминает ветки мимозы. С момента появления салат менялся, ингредиенты добавлялись или заменялись. На сегодняшний день существует множество вариаций блюда.

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Особенно интересен рецепт "Мимозы" с яблоками. Благодаря этим фруктам привычный всем салат приобретает кисло-сладкий привкус. Такое блюдо отлично подойдет не только для любого праздника, но и для семейного ужина.

Салат "Мимоза" с яблоком

Салат "Мимоза" с яблоком
Салат "Мимоза" с яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 189 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка рыбных консервов (можно использовать любые рыбные консервы в масле: горбушу, сайру, сардины)
  • 3 луковицы среднего размера
  • 5 яиц
  • 5 картофелин среднего размера
  • 1 яблоко
  • 3-4 моркови среднего размера
  • Зелень, соль, майонез – по вкусу

Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь помыть и отварить в мундире и остудить до комнатной температуры.
  2. Отдельно отварить яйца.
  3. Лук нарезать мелкими квадратиками.
  4. Остывшие овощи очистить и натереть на крупной терке, отдельно друг от друга.
  5. Яйца очистить и отделить желтки от белков. На крупной терке натереть белки, а на мелкой – желтки.
  6. Консервы выложить на тарелку и размять вилкой.
  7. Яблоко очистить и натереть на крупной терке.
  8. Теперь можно приступить к сборке салата. Ингредиенты следует выкладывать слоями. После каждого слоя нужно наносить майонез, последний раз – перед желтком. Взять плоскую тарелку и разложить по всей площади тертый картофель. Вторым слоем будет консервированная рыба. Третьим слоем – мелко нарезанный лук. Четвертым – белки. Пятым слоем – морковь. И, наконец, яблоко. Сверху салат посыпается желтком. Можно украсить зеленью.

Полезный совет

Если готовое блюдо поставить на пару часов в холодильник, оно станет сочнее и нежнее. Кстати, салат "Мимоза" можно сделать и порционным блюдом. Для этого его нужно выкладывать на маленькие плоские тарелочки по количеству гостей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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8 Марта салат рецепт мимоза
Источник: domashniy.ru
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