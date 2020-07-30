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Рецепт необычного салата с курицей и апельсинами

Сегодня, 20:14

Готовим вкусный и полезный салат из курицы с йогуртовой заправкой

Салат из курицы и апельсина – это вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Он богат клетчаткой и белком, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Для заправки желательно выбирать натуральный йогурт без добавок. Греческий – идеальный вариант.

Салат из курицы и апельсинов

Салат с курицей и апельсинами
Салат с курицей и апельсинами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Филе куриное отварное – 50 г
  • Горсть салатных листьев
  • Соль, перец
  • Йогурт домашний – 4 ст. л.

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Способ приготовления:

  1. Картофель отварите в мундирах, очистите, порежьте.
  2. Яблоко и огурец очистите от кожуры, порежьте кубиками.
  3. Кусочками нарежьте стебель сельдерея.
  4. Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте на кусочки.
  5. Апельсин очистите от кожуры, разделите на дольки и порежьте ломтиками.
  6. Салат помойте и порвите руками.
  7. Все ингредиенты смешайте и заправьте йогуртом.

Полезный совет

Вместо картофеля вы можете добавить в салат авокадо, а вместо апельсина – манго.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать летний салат с хамоном, персиками и авокадо.

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Источник: Сегодня
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