Рецепт необычного салата с курицей и апельсинами

Готовим вкусный и полезный салат из курицы с йогуртовой заправкой

Салат из курицы и апельсина – это вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Он богат клетчаткой и белком, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Для заправки желательно выбирать натуральный йогурт без добавок. Греческий – идеальный вариант.

Салат из курицы и апельсинов

Салат с курицей и апельсинами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Стебель сельдерея – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Филе куриное отварное – 50 г

Горсть салатных листьев

Соль, перец

Йогурт домашний – 4 ст. л.

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Способ приготовления:

Картофель отварите в мундирах, очистите, порежьте. Яблоко и огурец очистите от кожуры, порежьте кубиками. Кусочками нарежьте стебель сельдерея. Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте на кусочки. Апельсин очистите от кожуры, разделите на дольки и порежьте ломтиками. Салат помойте и порвите руками. Все ингредиенты смешайте и заправьте йогуртом.

Полезный совет

Вместо картофеля вы можете добавить в салат авокадо, а вместо апельсина – манго.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, помидоров и кукурузы. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как сделать летний салат с хамоном, персиками и авокадо.

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