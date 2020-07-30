Рецепт необычного салата с курицей и апельсинами
Готовим вкусный и полезный салат из курицы с йогуртовой заправкой
Салат из курицы и апельсина – это вкусное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Он богат клетчаткой и белком, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.
Для заправки желательно выбирать натуральный йогурт без добавок. Греческий – идеальный вариант.
Салат из курицы и апельсинов
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 173 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Филе куриное отварное – 50 г
- Горсть салатных листьев
- Соль, перец
- Йогурт домашний – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель отварите в мундирах, очистите, порежьте.
- Яблоко и огурец очистите от кожуры, порежьте кубиками.
- Кусочками нарежьте стебель сельдерея.
- Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте на кусочки.
- Апельсин очистите от кожуры, разделите на дольки и порежьте ломтиками.
- Салат помойте и порвите руками.
- Все ингредиенты смешайте и заправьте йогуртом.
Полезный совет
Вместо картофеля вы можете добавить в салат авокадо, а вместо апельсина – манго.
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