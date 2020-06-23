Рецепт необычной окрошки на айране с курицей
Готовим легкую окрошку на айране и кефире
Айран – это кисломолочный напиток, похожий на кефир. Он популярен и в странах Балканского полуострова, и в Средней Азии. В айране нет никаких химических добавок, только молоко, соль, вода и закваска.
На его основе готовят коктейли, смузи и супы. Мы предлагаем сделать с айраном окрошку с куриным филе, яйцом, огурцами и зеленью.
Окрошка на айране с куриным мясом
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 80 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 вареных яиц
- 2 куриных филе
- 5 свежих огурцов
- Зелень
- 700 мл айрана
- 300 мл кефира
- Соль, перец
- Горчица
- Лимонный сок
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Способ приготовления:
- Нарезать кубиками яйца, огурцы и отварное куриное мясо. Добавить рубленую зелень.
- Залить окрошку смесью кефира и айрана. Приправить по вкусу.
- Подавать суп охлажденным.
Полезный совет
Помните, что айран достаточно соленый, поэтому будьте аккуратны с солью.
Смотрите видео, как выбрать полезный айран:
Напомним, ранее мы делились рецептом окрошки на квасе с колбасой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой.
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