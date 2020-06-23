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Рецепт необычной окрошки на айране с курицей

Сегодня, 15:34

Готовим легкую окрошку на айране и кефире

Айран – это кисломолочный напиток, похожий на кефир. Он популярен и в странах Балканского полуострова, и в Средней Азии. В айране нет никаких химических добавок, только молоко, соль, вода и закваска.

На его основе готовят коктейли, смузи и супы. Мы предлагаем сделать с айраном окрошку с куриным филе, яйцом, огурцами и зеленью.

Окрошка на айране с куриным мясом

Окрошка на айране
Окрошка на айране
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 80 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 вареных яиц
  • 2 куриных филе
  • 5 свежих огурцов
  • Зелень
  • 700 мл айрана
  • 300 мл кефира
  • Соль, перец
  • Горчица
  • Лимонный сок

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Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками яйца, огурцы и отварное куриное мясо. Добавить рубленую зелень.
  2. Залить окрошку смесью кефира и айрана. Приправить по вкусу.
  3. Подавать суп охлажденным.

Полезный совет

Помните, что айран достаточно соленый, поэтому будьте аккуратны с солью.

Смотрите видео, как выбрать полезный айран:

Напомним, ранее мы делились рецептом окрошки на квасе с колбасой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой.

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Источник: Сегодня
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