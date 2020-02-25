Рецепт необычных блинов на Масленицу с красной икрой

Готовим вкусные блины от Григория Германа

Масленица уже наступила. Кроме привычных блинов с жюльеном и красной рыбой, в этому году нужно обязательно приготовить блины с красной икрой. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман предлагает необычный вариант – с добавлением авокадо, сливочного сыра и зелени.

Читайте также: Три рецепта тонких блинов на молоке

Блины с авокадо, сливочным сыром и икрой

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

212 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Блины на молоке

Авокадо

Сыр "Филадельфия"

Зелень

Красная икра

Способ приготовления:

Возьмите готовые тонкие блинчики. Разомните в тарелке сливочный сыр с авокадо. Щедро намажьте блины сырной намазкой. Сверните в плотный рулет и нарежьте как роллы. Поставьте блинные роллы на тарелку, украсьте красной икрой и зеленью. Подавайте сразу после приготовления.

Чем полезно авокадо

Авокадо полезно для сердца и зрения, предупреждает остеопороз, снижает риск онкологических заболеваний и депрессии. Этот зеленый фрукт – эффективный антиоксидант, который защищает наши клетки от старения. Плод также содержит полезные жиры, дарит длительное чувство сытости и ускоряет обмен веществ.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.