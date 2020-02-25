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Рецепт необычных блинов на Масленицу с красной икрой

Готовим вкусные блины от Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21

Масленица уже наступила. Кроме привычных блинов с жюльеном и красной рыбой, в этому году нужно обязательно приготовить блины с красной икрой. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман предлагает необычный вариант – с добавлением авокадо, сливочного сыра и зелени.

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Блины с авокадо, сливочным сыром и икрой

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 212 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Блины на молоке
  • Авокадо
  • Сыр "Филадельфия"
  • Зелень
  • Красная икра

Способ приготовления:

  1. Возьмите готовые тонкие блинчики.
  2. Разомните в тарелке сливочный сыр с авокадо.
  3. Щедро намажьте блины сырной намазкой. Сверните в плотный рулет и нарежьте как роллы.
  4. Поставьте блинные роллы на тарелку, украсьте красной икрой и зеленью.
  5. Подавайте сразу после приготовления.

Чем полезно авокадо

Авокадо полезно для сердца и зрения, предупреждает остеопороз, снижает риск онкологических заболеваний и депрессии. Этот зеленый фрукт – эффективный антиоксидант, который защищает наши клетки от старения. Плод также содержит полезные жиры, дарит длительное чувство сытости и ускоряет обмен веществ.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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