Рецепт необычных блинов на Масленицу с красной икрой
Готовим вкусные блины от Григория Германа
Масленица уже наступила. Кроме привычных блинов с жюльеном и красной рыбой, в этому году нужно обязательно приготовить блины с красной икрой. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман предлагает необычный вариант – с добавлением авокадо, сливочного сыра и зелени.
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Блины с авокадо, сливочным сыром и икрой
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 212 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Блины на молоке
- Авокадо
- Сыр "Филадельфия"
- Зелень
- Красная икра
Способ приготовления:
- Возьмите готовые тонкие блинчики.
- Разомните в тарелке сливочный сыр с авокадо.
- Щедро намажьте блины сырной намазкой. Сверните в плотный рулет и нарежьте как роллы.
- Поставьте блинные роллы на тарелку, украсьте красной икрой и зеленью.
- Подавайте сразу после приготовления.
Чем полезно авокадо
Авокадо полезно для сердца и зрения, предупреждает остеопороз, снижает риск онкологических заболеваний и депрессии. Этот зеленый фрукт – эффективный антиоксидант, который защищает наши клетки от старения. Плод также содержит полезные жиры, дарит длительное чувство сытости и ускоряет обмен веществ.
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