Рецепт необычных кабачковых оладий с апельсиновой цедрой и мятой
Готовим классическое летнее блюдо по-новому
Оладьи из кабачков могут быть не только солеными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки.
Для таких оладий желательно выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей. Если шкурка грубая, обязательно ее срежьте.
Кабачковые оладьи с апельсиновой цедрой
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 178 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 2 яйца
- 3 веточки мяты
- 150 г муки
- 40 г кедровых орехов
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. мелко натертой апельсиновой цедры
- Щепотка соли
- 3 ст.л. растительного масла
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Для подачи:
- 100 г сметаны
- Апельсиновый джем
- Сахарная пудра
Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:
Способ приготовления:
- Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите. Мяту мелко порубите.
- Смешайте натертые кабачки, мяту, яйца и кедровые орехи. Добавьте муку, натертую цедру апельсина, сахар и щепотку соли.
- Сформируйте из получившейся смеси небольшие оладьи, обжарьте их на разогретом растительном масле с двух сторон на среднем огне.
Как подавать оладьи
Кабачковые оладьи с апельсином перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Подавайте вместе с джемом и сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.
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