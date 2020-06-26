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Рецепт необычных кабачковых оладий с апельсиновой цедрой и мятой

Сегодня, 16:24

Готовим классическое летнее блюдо по-новому

Оладьи из кабачков могут быть не только солеными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки.

Для таких оладий желательно выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей. Если шкурка грубая, обязательно ее срежьте.

Кабачковые оладьи с апельсиновой цедрой

Кабачковые оладьи
Кабачковые оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков
  • 2 яйца
  • 3 веточки мяты
  • 150 г муки
  • 40 г кедровых орехов
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. мелко натертой апельсиновой цедры
  • Щепотка соли
  • 3 ст.л. растительного масла

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Для подачи:

  • 100 г сметаны
  • Апельсиновый джем
  • Сахарная пудра

Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите. Мяту мелко порубите.
  2. Смешайте натертые кабачки, мяту, яйца и кедровые орехи. Добавьте муку, натертую цедру апельсина, сахар и щепотку соли.
  3. Сформируйте из получившейся смеси небольшие оладьи, обжарьте их на разогретом растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Как подавать оладьи

Кабачковые оладьи с апельсином перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Подавайте вместе с джемом и сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.

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