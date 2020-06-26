Рецепт необычных кабачковых оладий с апельсиновой цедрой и мятой

Готовим классическое летнее блюдо по-новому

Оладьи из кабачков могут быть не только солеными. Это блюдо можно превратить в десерт, если добавить сахар, апельсиновую цедру, мяту и кедровые орешки.

Для таких оладий желательно выбирать молодые кабачки с тонкой кожицей. Если шкурка грубая, обязательно ее срежьте.

Кабачковые оладьи с апельсиновой цедрой

Кабачковые оладьи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г кабачков

2 яйца

3 веточки мяты

150 г муки

40 г кедровых орехов

1 ст.л. сахара

1 ст.л. мелко натертой апельсиновой цедры

Щепотка соли

3 ст.л. растительного масла

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Для подачи:

100 г сметаны

Апельсиновый джем

Сахарная пудра

Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:

Способ приготовления:

Натрите кабачки на крупной терке, хорошо отожмите. Мяту мелко порубите. Смешайте натертые кабачки, мяту, яйца и кедровые орехи. Добавьте муку, натертую цедру апельсина, сахар и щепотку соли. Сформируйте из получившейся смеси небольшие оладьи, обжарьте их на разогретом растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Как подавать оладьи

Кабачковые оладьи с апельсином перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Подавайте вместе с джемом и сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.

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