Рецепт нежного блинного пирога с курицей и грибами
Закусочный пирог с начинкой из филе и шампиньонов
Масленица в 2020 году началась 24 февраля и будет длиться всю неделю – до 1 марта. Сразу после этого праздника начинается Великий пост, поэтому люди всегда старались наестся впрок.
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Самое главное лакомство на Масленицу – блинчатый пирог. Мы советуем приготовить его несладким: с куриным филе, шампиньонами и твердым сыром.
Блинный пирог с курицей и грибами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 155 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Блины тонкие (диаметром 22-24 см) – 6 шт.
- Филе куриное – 250 г
- Шампиньоны маринованные – 180 г
- Морковь (крупная) – 1 шт.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Майонез – 150 г
Способ приготовления:
- Подготовьте ингредиенты для закусочного торта из блинов. Отварите куриную грудку в подсоленной воде. Также отдельно отварите одну большую морковку.
- Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
- Куриную грудку разберите на волокна или нарежьте тонкими полосками.
- Грибы нарежьте пластинами, сыр натрите на мелкой терке.
- Половину жареного лука перемешайте с грибами, другую половину – с морковкой. Немножко посолите. Начинка для блинного торта готова.
- Теперь осталось собрать торт из блинов с курицей, грибами, овощами и сыром. Каждый блин смазать тонким слоем майонеза (можно заменить сметаной). Слои должны быть следующими: половина куриного мяса, половина грибов, морковь, оставшееся куриное мясо, оставшиеся шампиньоны, тертый сыр.
- Поставить блинный торт с курицей и грибами в холодильник на час, чтобы пропитался.
Смотрите видео, как приготовить блины с икрой:
Напомним, ранее мы делились рецептами сладких блинных пирогов. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить блины с яблоками и сыром.
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Источник: Сегодня