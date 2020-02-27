Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт нежного блинного пирога с курицей и грибами

Закусочный пирог с начинкой из филе и шампиньонов

Ирина Павлина
Сегодня, 18:36

Масленица в 2020 году началась 24 февраля и будет длиться всю неделю – до 1 марта. Сразу после этого праздника начинается Великий пост, поэтому люди всегда старались наестся впрок.

Читайте также:
Масленица-2020: три рецепта ажурных блинов на кефире

Самое главное лакомство на Масленицу – блинчатый пирог. Мы советуем приготовить его несладким: с куриным филе, шампиньонами и твердым сыром.

Блинный пирог с курицей и грибами

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 155 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Блины тонкие (диаметром 22-24 см) – 6 шт.
  • Филе куриное – 250 г
  • Шампиньоны маринованные – 180 г
  • Морковь (крупная) – 1 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Масло подсолнечное – 2 ст. л.
  • Майонез – 150 г

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты для закусочного торта из блинов. Отварите куриную грудку в подсоленной воде. Также отдельно отварите одну большую морковку.
  2. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости.
  3. Куриную грудку разберите на волокна или нарежьте тонкими полосками.
  4. Грибы нарежьте пластинами, сыр натрите на мелкой терке.
  5. Половину жареного лука перемешайте с грибами, другую половину – с морковкой. Немножко посолите. Начинка для блинного торта готова.
  6. Теперь осталось собрать торт из блинов с курицей, грибами, овощами и сыром. Каждый блин смазать тонким слоем майонеза (можно заменить сметаной). Слои должны быть следующими: половина куриного мяса, половина грибов, морковь, оставшееся куриное мясо, оставшиеся шампиньоны, тертый сыр.
  7. Поставить блинный торт с курицей и грибами в холодильник на час, чтобы пропитался.

Смотрите видео, как приготовить блины с икрой:

Напомним, ранее мы делились рецептами сладких блинных пирогов. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить блины с яблоками и сыром.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт на Масленицу: аппетитные блинные мешочки с творогом и фруктами Блинчики к Масленице от судьи “МастерШеф. Профессионалы” Как приготовить самые вкусные блины на Масленицу: полезные советы Рецепт необычных блинов на Масленицу с красной икрой
блины грибы курица пирог рецепт закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Сегодня, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Сегодня, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Вчера, 19:24Шоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

Вчера, 18:04Шоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляFun

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляTravel

Дыра в стене: туристы без ума от необычной достопримечательности, фото

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Новости партнеров

Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Врачи рассказали, кому нельзя есть гречку
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть