Рецепт нежного блинного пирога с курицей и грибами

Закусочный пирог с начинкой из филе и шампиньонов

Масленица в 2020 году началась 24 февраля и будет длиться всю неделю – до 1 марта. Сразу после этого праздника начинается Великий пост, поэтому люди всегда старались наестся впрок.

Самое главное лакомство на Масленицу – блинчатый пирог. Мы советуем приготовить его несладким: с куриным филе, шампиньонами и твердым сыром.

Блинный пирог с курицей и грибами

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

155 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Блины тонкие (диаметром 22-24 см) – 6 шт.

Филе куриное – 250 г

Шампиньоны маринованные – 180 г

Морковь (крупная) – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Сыр твердый – 100 г

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Майонез – 150 г

Способ приготовления:

Подготовьте ингредиенты для закусочного торта из блинов. Отварите куриную грудку в подсоленной воде. Также отдельно отварите одну большую морковку. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Куриную грудку разберите на волокна или нарежьте тонкими полосками. Грибы нарежьте пластинами, сыр натрите на мелкой терке. Половину жареного лука перемешайте с грибами, другую половину – с морковкой. Немножко посолите. Начинка для блинного торта готова. Теперь осталось собрать торт из блинов с курицей, грибами, овощами и сыром. Каждый блин смазать тонким слоем майонеза (можно заменить сметаной). Слои должны быть следующими: половина куриного мяса, половина грибов, морковь, оставшееся куриное мясо, оставшиеся шампиньоны, тертый сыр. Поставить блинный торт с курицей и грибами в холодильник на час, чтобы пропитался.

Смотрите видео, как приготовить блины с икрой:

Напомним, ранее мы делились рецептами сладких блинных пирогов. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить блины с яблоками и сыром.

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