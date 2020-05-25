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Рецепт нежных кабачковых оладий с зеленью и сыром

Сегодня, 10:15

Оладьи – одно из самых вкусных блюд из кабачков

Оладьи из кабачков с зеленью и сыром придутся по вкусу всей семье. Их можно приготовить на обед или ужин, а также подать в качестве горячей закуски.

Самые нежные оладьи из кабачков получаются из молодых овощей. Их не нужно очищать от кожицы и даже удалять семечки.

В тесто для кабачковых оладий можно добавить мелко натертую морковь или тыкву.

Кабачковые оладьи с сыром

Оладьи из кабачков с сыром
Оладьи из кабачков с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г кабачков или цукини
  • 100 г твердого сыра
  • 3 ст. л. муки
  • Несколько веточек укропа
  • 2 яйца
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.
  2. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
  3. Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.
  4. Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать оладьи из кабачков

Подавайте кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.

Смотрите видео, как сделать холодную закуску из кабачков:

Напомним, ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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Источник: Сегодня
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