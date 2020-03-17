Рецепт нежных творожных оладий с апельсином

Вкусный и простой завтрак для всей семьи

Творожные оладьи готовятся гораздо проще, чем сырники, но ничуть не уступают им по вкусу. Вам нужно будет лишь смешать все ингредиенты и пожарить оладушки, выкладывая тесто на горячую сковороду ложкой.

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Подавать оладьи из творога можно вместе со сметаной, сгущенкой, вареньем или кленовым сиропом, а также украсить их свежими фруктами, ягодами или орешками.

Творожные оладьи с апельсином

Творожные оладьи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

219 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г мягкого творога

1/3 чашки сахара

2 крупных яйца

2 ч. л. тертой апельсиновой цедры

2/3 чашки муки

3 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Растереть творог с сахаром, яйцами и мелко натертой цедрой. Добавить муку и быстро перемешать. В сковороде на среднем огне разогреть масло, выложить порциями тесто, жарить оладьи до румяности. Обсушить на бумажном полотенце, подавать горячими, посыпав сахарной пудрой или сбрызнув кленовым сиропом.

Полезный совет

Апельсиновую цедру в рецепте вы можете заменить лимонной, а вместо творога взять рикотту – итальянский сывороточный сыр.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.

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