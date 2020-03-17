Рецепт нежных творожных оладий с апельсином
Вкусный и простой завтрак для всей семьи
Творожные оладьи готовятся гораздо проще, чем сырники, но ничуть не уступают им по вкусу. Вам нужно будет лишь смешать все ингредиенты и пожарить оладушки, выкладывая тесто на горячую сковороду ложкой.
Подавать оладьи из творога можно вместе со сметаной, сгущенкой, вареньем или кленовым сиропом, а также украсить их свежими фруктами, ягодами или орешками.
Творожные оладьи с апельсином
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 219 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г мягкого творога
- 1/3 чашки сахара
- 2 крупных яйца
- 2 ч. л. тертой апельсиновой цедры
- 2/3 чашки муки
- 3 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Растереть творог с сахаром, яйцами и мелко натертой цедрой. Добавить муку и быстро перемешать.
- В сковороде на среднем огне разогреть масло, выложить порциями тесто, жарить оладьи до румяности.
- Обсушить на бумажном полотенце, подавать горячими, посыпав сахарной пудрой или сбрызнув кленовым сиропом.
Полезный совет
Апельсиновую цедру в рецепте вы можете заменить лимонной, а вместо творога взять рикотту – итальянский сывороточный сыр.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.
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