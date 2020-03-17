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Рецепт нежных творожных оладий с апельсином

Вкусный и простой завтрак для всей семьи

Ирина Павлина
Сегодня, 19:11

Творожные оладьи готовятся гораздо проще, чем сырники, но ничуть не уступают им по вкусу. Вам нужно будет лишь смешать все ингредиенты и пожарить оладушки, выкладывая тесто на горячую сковороду ложкой.

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Подавать оладьи из творога можно вместе со сметаной, сгущенкой, вареньем или кленовым сиропом, а также украсить их свежими фруктами, ягодами или орешками.

Творожные оладьи с апельсином

Творожные оладьи
Творожные оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 219 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г мягкого творога
  • 1/3 чашки сахара
  • 2 крупных яйца
  • 2 ч. л. тертой апельсиновой цедры
  • 2/3 чашки муки
  • 3 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Растереть творог с сахаром, яйцами и мелко натертой цедрой. Добавить муку и быстро перемешать.
  2. В сковороде на среднем огне разогреть масло, выложить порциями тесто, жарить оладьи до румяности.
  3. Обсушить на бумажном полотенце, подавать горячими, посыпав сахарной пудрой или сбрызнув кленовым сиропом.

Полезный совет

Апельсиновую цедру в рецепте вы можете заменить лимонной, а вместо творога взять рикотту – итальянский сывороточный сыр.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы делились рецептом сладких оладий из кабачков. "Сегодня" также писали, как приготовить пышные оладьи с яблоками на кефире.

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Источник: Сегодня
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