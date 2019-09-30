Рецепт облепихового чая с имбирем и розмарином

Готовим согревающий напиток из облепихи с розмарином, имбирем и медом

Чай с облепихой и розмарином Фото: Depositphotos

Чай из облепихи с розмарином, имбирем и медом – лучше средство для укрепления иммунитета осенью. А еще это очень вкусно.

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Облепиха полезна тем, что богата витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и клетчаткой. Витамина С в ней в 9−12 раз больше, чем в цитрусовых..

Облепиховый чай с розмарином

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

100 г свежей или замороженной облепихи

200 мл воды

1 веточка свежего розмарина

Мед – по вкусу

Имбирь – щепотка молотого

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Способ приготовления:

В небольшую кастрюлю насыпьте промытую облепиху, залейте кипятком и поставьте на огонь. Доведите до кипения и снимите с плиты. Измельчите ягоды блендером, добавьте мед и молотый имбирь. Убедитесь, что мед хорошо растворился. Процедите напиток через сито в жаропрочный стакан. Добавьте веточку розмарина и подавайте облепиховый чай теплым.

Кому нельзя пить облепиховый чай

Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.

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