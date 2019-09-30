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Рецепт облепихового чая с имбирем и розмарином

Готовим согревающий напиток из облепихи с розмарином, имбирем и медом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Чай с облепихой и розмарином
Чай с облепихой и розмарином
Фото: Depositphotos

Чай из облепихи с розмарином, имбирем и медом – лучше средство для укрепления иммунитета осенью. А еще это очень вкусно.

Смотрите видео, как приготовить сбитень с имбирем:

Облепиха полезна тем, что богата витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и клетчаткой. Витамина С в ней в 9−12 раз больше, чем в цитрусовых..

Облепиховый чай с розмарином

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 100 г свежей или замороженной облепихи
  • 200 мл воды
  • 1 веточка свежего розмарина
  • Мед – по вкусу
  • Имбирь – щепотка молотого

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Как приготовить чай из облепихи с имбирем

Способ приготовления:

  1. В небольшую кастрюлю насыпьте промытую облепиху, залейте кипятком и поставьте на огонь.
  2. Доведите до кипения и снимите с плиты.
  3. Измельчите ягоды блендером, добавьте мед и молотый имбирь. Убедитесь, что мед хорошо растворился.
  4. Процедите напиток через сито в жаропрочный стакан.
  5. Добавьте веточку розмарина и подавайте облепиховый чай теплым.

Кому нельзя пить облепиховый чай

Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.

Напомним, ранее мы делились рецептом облепихового вина. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из облепихи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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