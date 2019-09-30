Рецепт облепихового чая с имбирем и розмарином
Готовим согревающий напиток из облепихи с розмарином, имбирем и медом
Чай из облепихи с розмарином, имбирем и медом – лучше средство для укрепления иммунитета осенью. А еще это очень вкусно.
Смотрите видео, как приготовить сбитень с имбирем:
Облепиха полезна тем, что богата витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и клетчаткой. Витамина С в ней в 9−12 раз больше, чем в цитрусовых..
Облепиховый чай с розмарином
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 100 г свежей или замороженной облепихи
- 200 мл воды
- 1 веточка свежего розмарина
- Мед – по вкусу
- Имбирь – щепотка молотого
Читайте также:Как приготовить чай из облепихи с имбирем
Способ приготовления:
- В небольшую кастрюлю насыпьте промытую облепиху, залейте кипятком и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения и снимите с плиты.
- Измельчите ягоды блендером, добавьте мед и молотый имбирь. Убедитесь, что мед хорошо растворился.
- Процедите напиток через сито в жаропрочный стакан.
- Добавьте веточку розмарина и подавайте облепиховый чай теплым.
Кому нельзя пить облепиховый чай
Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.
Напомним, ранее мы делились рецептом облепихового вина. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из облепихи.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.