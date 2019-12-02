Рецепт оригинального новогоднего салата с сырными шариками

Рецепт вкусного и необычного салата на Новый год

Новогодний салат с сырными шариками Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный салат на Новый год 2020, но устали от привычных оливье и селедки под шубой? Тогда возьмите на заметку наш оригинальный рецепт.

Смотрите видео, как сделать сырные шарики с ветчиной:

Новогодний салат готовится из зелени, овощей и куриного филе, а подается к столу вместе с сырными шариками и дольками мандаринов. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Салат с сырными шариками на Новый год

Новогодний салат Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1/2 пучка листьев салата

1 болгарский перец

1/2 красного лука

Дольки мандаринов

Для салата:

4 столовые ложки майонеза

1 столовая ложка соевого соуса

1 зубчик чеснока

Сок из половины мандарина

Черный перец – по вкусу

Для гренок:

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка соевого соуса

1 чайная ложка прованских трав

1 зубчик чеснока

4-5 ломтиков батона

Для сырных шариков:

100 г творожного сыра или брынзы

2 столовые ложки зелени (укроп, петрушка, базилик)

1 зубчик чеснока

Для куриного филе:

300 г куриного филе

1-2 столовые ложи кунжута

1 столовая ложка растительного масла

2 чайные ложки соевого соуса

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем тонкими полосками и убираем в миску. Добавляем все составляющие маринада, перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут мариноваться. С ломтиков хлеба срежем корочки, нарезаем кубиками. В миску наливаем растительное масло, соевый соус, добавляем к ним прованские травы и измельченный чеснок. Перемешиваем. Выкладываем в смесь в кубики хлеба, перемешиваем, обжариваем на сковороде или сушим в духовке. Жарим кусочки до тех пор, пока они не станут хрустящими. Творожный сыр кладем в тарелку, добавляем измельченный чеснок и укроп, перемешиваем и формируем шарики (при помощи двух чайных ложек или мокрыми руками). На сухой сковороде обжариваем куриную грудку в течение 4-5 минут. Берем пекинскую капусту, вырезаем сердцевину. Рвем руками или нарезаем листики капусты произвольно. Красный лук и болгарский перец нарезаем не слишком тонкими полукольцами. Отправляем майонез в миску, добавляем соевый соус, измельченный чеснок и сок мандарина, смешиваем. В салатник выкладываем курицу, все овощи, добавляем заправку и перемешиваем.

Как подавать новогодний салат

Присыпаем крутонами и украшаем сырными шариками, очищенными дольками мандарина. Салат можно подавать в прозрачных стаканчиках.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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