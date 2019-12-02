Рецепт оригинального новогоднего салата с сырными шариками
Рецепт вкусного и необычного салата на Новый год
Хотите приготовить вкусный салат на Новый год 2020, но устали от привычных оливье и селедки под шубой? Тогда возьмите на заметку наш оригинальный рецепт.
Смотрите видео, как сделать сырные шарики с ветчиной:
Новогодний салат готовится из зелени, овощей и куриного филе, а подается к столу вместе с сырными шариками и дольками мандаринов. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Салат с сырными шариками на Новый год
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1/2 пучка листьев салата
- 1 болгарский перец
- 1/2 красного лука
- Дольки мандаринов
Для салата:
- 4 столовые ложки майонеза
- 1 столовая ложка соевого соуса
- 1 зубчик чеснока
- Сок из половины мандарина
- Черный перец – по вкусу
Для гренок:
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка соевого соуса
- 1 чайная ложка прованских трав
- 1 зубчик чеснока
- 4-5 ломтиков батона
Для сырных шариков:
- 100 г творожного сыра или брынзы
- 2 столовые ложки зелени (укроп, петрушка, базилик)
- 1 зубчик чеснока
Для куриного филе:
- 300 г куриного филе
- 1-2 столовые ложи кунжута
- 1 столовая ложка растительного масла
- 2 чайные ложки соевого соуса
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем тонкими полосками и убираем в миску. Добавляем все составляющие маринада, перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут мариноваться.
- С ломтиков хлеба срежем корочки, нарезаем кубиками.
- В миску наливаем растительное масло, соевый соус, добавляем к ним прованские травы и измельченный чеснок. Перемешиваем.
- Выкладываем в смесь в кубики хлеба, перемешиваем, обжариваем на сковороде или сушим в духовке. Жарим кусочки до тех пор, пока они не станут хрустящими.
- Творожный сыр кладем в тарелку, добавляем измельченный чеснок и укроп, перемешиваем и формируем шарики (при помощи двух чайных ложек или мокрыми руками).
- На сухой сковороде обжариваем куриную грудку в течение 4-5 минут.
- Берем пекинскую капусту, вырезаем сердцевину. Рвем руками или нарезаем листики капусты произвольно.
- Красный лук и болгарский перец нарезаем не слишком тонкими полукольцами.
- Отправляем майонез в миску, добавляем соевый соус, измельченный чеснок и сок мандарина, смешиваем.
- В салатник выкладываем курицу, все овощи, добавляем заправку и перемешиваем.
Как подавать новогодний салат
Присыпаем крутонами и украшаем сырными шариками, очищенными дольками мандарина. Салат можно подавать в прозрачных стаканчиках.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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