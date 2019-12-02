Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт оригинального новогоднего салата с сырными шариками

Рецепт вкусного и необычного салата на Новый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Новогодний салат с сырными шариками
Новогодний салат с сырными шариками
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный салат на Новый год 2020, но устали от привычных оливье и селедки под шубой? Тогда возьмите на заметку наш оригинальный рецепт.

Смотрите видео, как сделать сырные шарики с ветчиной:

Новогодний салат готовится из зелени, овощей и куриного филе, а подается к столу вместе с сырными шариками и дольками мандаринов. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Читайте также:
Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

Салат с сырными шариками на Новый год

Новогодний салат
Новогодний салат
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1/2 пучка листьев салата
  • 1 болгарский перец
  • 1/2 красного лука
  • Дольки мандаринов

Для салата:

  • 4 столовые ложки майонеза
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока
  • Сок из половины мандарина
  • Черный перец – по вкусу

Для гренок:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соевого соуса
  • 1 чайная ложка прованских трав
  • 1 зубчик чеснока
  • 4-5 ломтиков батона

Для сырных шариков:

  • 100 г творожного сыра или брынзы
  • 2 столовые ложки зелени (укроп, петрушка, базилик)
  • 1 зубчик чеснока

Для куриного филе:

  • 300 г куриного филе
  • 1-2 столовые ложи кунжута
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 2 чайные ложки соевого соуса
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем тонкими полосками и убираем в миску. Добавляем все составляющие маринада, перемешиваем и оставляем минимум на 30 минут мариноваться.
  2. С ломтиков хлеба срежем корочки, нарезаем кубиками.
  3. В миску наливаем растительное масло, соевый соус, добавляем к ним прованские травы и измельченный чеснок. Перемешиваем.
  4. Выкладываем в смесь в кубики хлеба, перемешиваем, обжариваем на сковороде или сушим в духовке. Жарим кусочки до тех пор, пока они не станут хрустящими.
  5. Творожный сыр кладем в тарелку, добавляем измельченный чеснок и укроп, перемешиваем и формируем шарики (при помощи двух чайных ложек или мокрыми руками).
  6. На сухой сковороде обжариваем куриную грудку в течение 4-5 минут.
  7. Берем пекинскую капусту, вырезаем сердцевину. Рвем руками или нарезаем листики капусты произвольно.
  8. Красный лук и болгарский перец нарезаем не слишком тонкими полукольцами.
  9. Отправляем майонез в миску, добавляем соевый соус, измельченный чеснок и сок мандарина, смешиваем.
  10. В салатник выкладываем курицу, все овощи, добавляем заправку и перемешиваем.

Как подавать новогодний салат

Присыпаем крутонами и украшаем сырными шариками, очищенными дольками мандарина. Салат можно подавать в прозрачных стаканчиках.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать идеальное тесто для новогодних пряников Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех Коктейль "Мимоза": зимний рецепт с клюквой
Новый год салат рецепт Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряTravel

Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

29 ноябряШоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

Новости партнеров

«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах