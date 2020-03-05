Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт оригинального шоколадного пирога с творожными шариками

Вкусный и необычный пирог в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 19:33

Домашний шоколадный пирог – это всегда очень вкусно. Но этот десерт можно разнообразить, если добавить в тесто творожные шарики с кокосовой стружкой.

Читайте также:
Как сделать домашнюю шоколадную пасту

Такой десерт вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому его желательно остудить до комнатной температуры, а затем поставить на несколько часов в холодильник.

Шоколадный пирог с творожными шариками

Шоколадный пирог с творожными шариками
Шоколадный пирог с творожными шариками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для творожных шариков:

  • 250 г творога
  • 2 желтка
  • 50 г сахара
  • 50 г кокосовой стружки
  • 3 ст.л крахмала (без горки)

Для теста:

  • 4 желтка
  • 4 белка
  • 30 г сахара + 30 г
  • 50 г шоколада
  • 2 ст.л муки
  • 2 ст.л крахмала
  • 3 ст.л какао
  • Соль – щепотка
  • Разрыхлитель на кончике ножа
  • Два пакетика ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Приготовить творожные шарики. Смешать творог, сахар, кокос, крахмал и яйца до однородной массы. Сформировать шарики мокрыми руками.
  2. Для теста взбить желтки с сахаром и ванилином до светлой, гладкой массы. Добавить растопленный шоколад и перемешать.
  3. Просеянную муку, крахмал, разрыхлитель, какао и соль вести в яично-шоколадную массу и размешать.
  4. Взбить белки с сахаром (30 г) до устойчивых пиков. Аккуратно в три приема ввести в массу и перемешать лопаткой движениями сверху вниз.
  5. Форму с разъемными бортиками застелить бумагой для выпечки, выложить творожные шарики и сверху залить шоколадным тестом.
  6. Нагреть духовку до 175 ºС и выпекать 30-40 минут. Остудить на решетке.

Как подавать пирог

Залить десерт шоколадной глазурью и украсить листиками свежей мяты. Чтобы приготовить глазурь, растопите плитку нарезанного черного шоколада вместе с кусочком сливочного масла.

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога "Зебра" на кефире. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить пышные ванильные сырники с изюмом Как испечь нежный яблочный пирог с заливкой из сгущенного молока Рецепт ароматного песочного печенья с апельсином Как испечь постный кофейный пирог с яблоками и изюмом
шоколад пирог творог рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Сегодня, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 17:08Fun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Новости партнеров

Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту