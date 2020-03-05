Рецепт оригинального шоколадного пирога с творожными шариками
Вкусный и необычный пирог в духовке
Домашний шоколадный пирог – это всегда очень вкусно. Но этот десерт можно разнообразить, если добавить в тесто творожные шарики с кокосовой стружкой.
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Такой десерт вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому его желательно остудить до комнатной температуры, а затем поставить на несколько часов в холодильник.
Шоколадный пирог с творожными шариками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 284 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для творожных шариков:
- 250 г творога
- 2 желтка
- 50 г сахара
- 50 г кокосовой стружки
- 3 ст.л крахмала (без горки)
Для теста:
- 4 желтка
- 4 белка
- 30 г сахара + 30 г
- 50 г шоколада
- 2 ст.л муки
- 2 ст.л крахмала
- 3 ст.л какао
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель на кончике ножа
- Два пакетика ванильного сахара
Способ приготовления:
- Приготовить творожные шарики. Смешать творог, сахар, кокос, крахмал и яйца до однородной массы. Сформировать шарики мокрыми руками.
- Для теста взбить желтки с сахаром и ванилином до светлой, гладкой массы. Добавить растопленный шоколад и перемешать.
- Просеянную муку, крахмал, разрыхлитель, какао и соль вести в яично-шоколадную массу и размешать.
- Взбить белки с сахаром (30 г) до устойчивых пиков. Аккуратно в три приема ввести в массу и перемешать лопаткой движениями сверху вниз.
- Форму с разъемными бортиками застелить бумагой для выпечки, выложить творожные шарики и сверху залить шоколадным тестом.
- Нагреть духовку до 175 ºС и выпекать 30-40 минут. Остудить на решетке.
Как подавать пирог
Залить десерт шоколадной глазурью и украсить листиками свежей мяты. Чтобы приготовить глазурь, растопите плитку нарезанного черного шоколада вместе с кусочком сливочного масла.
Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога "Зебра" на кефире. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.
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