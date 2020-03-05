Рецепт оригинального шоколадного пирога с творожными шариками

Вкусный и необычный пирог в духовке

Домашний шоколадный пирог – это всегда очень вкусно. Но этот десерт можно разнообразить, если добавить в тесто творожные шарики с кокосовой стружкой.

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Такой десерт вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому его желательно остудить до комнатной температуры, а затем поставить на несколько часов в холодильник.

Шоколадный пирог с творожными шариками

Шоколадный пирог с творожными шариками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

284 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для творожных шариков:

250 г творога

2 желтка

50 г сахара

50 г кокосовой стружки

3 ст.л крахмала (без горки)

Для теста:

4 желтка

4 белка

30 г сахара + 30 г

50 г шоколада

2 ст.л муки

2 ст.л крахмала

3 ст.л какао

Соль – щепотка

Разрыхлитель на кончике ножа

Два пакетика ванильного сахара

Способ приготовления:

Приготовить творожные шарики. Смешать творог, сахар, кокос, крахмал и яйца до однородной массы. Сформировать шарики мокрыми руками. Для теста взбить желтки с сахаром и ванилином до светлой, гладкой массы. Добавить растопленный шоколад и перемешать. Просеянную муку, крахмал, разрыхлитель, какао и соль вести в яично-шоколадную массу и размешать. Взбить белки с сахаром (30 г) до устойчивых пиков. Аккуратно в три приема ввести в массу и перемешать лопаткой движениями сверху вниз. Форму с разъемными бортиками застелить бумагой для выпечки, выложить творожные шарики и сверху залить шоколадным тестом. Нагреть духовку до 175 ºС и выпекать 30-40 минут. Остудить на решетке.

Как подавать пирог

Залить десерт шоколадной глазурью и украсить листиками свежей мяты. Чтобы приготовить глазурь, растопите плитку нарезанного черного шоколада вместе с кусочком сливочного масла.

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:

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