Рецепт оригинальной закуски: фаршированные грибы с сыром и медом
Готовим фаршированные шампиньоны в духовке
Фаршированные шампиньоны – отличная закуска и довольно универсальное блюдо, ведь их можно готовить с совершенно разными начинками. Если вы любите необычные сочетания, приготовьте грибы с сыром горгонзола и медом.
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Чтобы закуска красивее смотрелась на сервировочном блюде, выбирайте шампиньоны одинакового размера.
Фаршированные грибы с сыром и медом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 139 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 16 крупных шампиньонов
- 100 г жидкого меда
- 400 г сыра горгонзола (комнатной температуры)
- 6 ст.л. оливкового масла первого отжима
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС.
- Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона.
- Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра.
- Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
- Запекайте 10 минут.
Полезный совет
Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.
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