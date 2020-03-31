Рецепт оригинальной закуски: фаршированные грибы с сыром и медом

Готовим фаршированные шампиньоны в духовке

Фаршированные шампиньоны – отличная закуска и довольно универсальное блюдо, ведь их можно готовить с совершенно разными начинками. Если вы любите необычные сочетания, приготовьте грибы с сыром горгонзола и медом.

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Чтобы закуска красивее смотрелась на сервировочном блюде, выбирайте шампиньоны одинакового размера.

Фаршированные грибы с сыром и медом

Фаршированные грибы с сыром и медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

139 ккал на 100 г

Ингредиенты:

16 крупных шампиньонов

100 г жидкого меда

400 г сыра горгонзола (комнатной температуры)

6 ст.л. оливкового масла первого отжима

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона. Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра. Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10 минут.

Полезный совет

Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.

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