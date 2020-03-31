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Рецепт оригинальной закуски: фаршированные грибы с сыром и медом

Готовим фаршированные шампиньоны в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 12:39

Фаршированные шампиньоны – отличная закуска и довольно универсальное блюдо, ведь их можно готовить с совершенно разными начинками. Если вы любите необычные сочетания, приготовьте грибы с сыром горгонзола и медом.

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Чтобы закуска красивее смотрелась на сервировочном блюде, выбирайте шампиньоны одинакового размера.

Фаршированные грибы с сыром и медом

Фаршированные грибы с сыром и медом
Фаршированные грибы с сыром и медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 139 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 16 крупных шампиньонов
  • 100 г жидкого меда
  • 400 г сыра горгонзола (комнатной температуры)
  • 6 ст.л. оливкового масла первого отжима
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС.
  2. Грибы хорошо помойте, удалите ножку у каждого шампиньона.
  3. Влейте немного меда в выемку, затем начините гриб 1-2 ч.л. сыра.
  4. Уложите грибы на противень, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
  5. Запекайте 10 минут.

Полезный совет

Фаршированные грибы можно подавать с чесночными тостами. Чтобы их сделать, поджарьте хлеб и натрите его зубчиком чеснока.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.

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Источник: Сегодня
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