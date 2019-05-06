Рецепт освежающего коктейля от Риз Уизерспун

Актриса готовит напиток на основе текилы, имбирного эля и лаймада

Риз Уизерспун поделилась рецептом фирменного коктейля Фото: instagram.com/reesewitherspoon

В прошлом году голливудская актриса Риз Уизерспун выпустила свою дебютную книгу "Whiskey in a Teacup" ("Виски в чашке чая"). Издание посвящено культуре и традициям американского Юга, где выросла актриса. В книге Риз поделилась рецептом своего любимого летнего коктейля.

Освежающий коктейль с текилой

Ингредиенты:

115 мл лаймада

55 мл текилы бланко

3 капли мятного битера

От 55 до 115 мл имбирного эля

Веточка свежей мяты

Дольки или ломтики лайма

Читайте также Риз Уизерспун поделилась рецептом своих любимых пирожных

Рецепт приготовления:

Смешайте лаймад, текилу и биттер вместе в шейкере. Перелейте в стакан хайбол (или другой красивый бокал для коктейля) поверх большого количества льда. Залейте имбирным элем до верха и украсьте напиток мятой и лаймом.

Есть друзья, которые не пьют? Риз рекомендует тот же рецепт, но без добавления текилы.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырной закуски от Риз Уизерспун. "Сегодня" также писали, как приготовить яблочный кекс по ее рецепту. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить любимый коктейль Меган Маркл.

Смотрите видео, как Риз Уизерспун стала жертвой хакеров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram