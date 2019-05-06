Рецепт освежающего коктейля от Риз Уизерспун
Актриса готовит напиток на основе текилы, имбирного эля и лаймада
В прошлом году голливудская актриса Риз Уизерспун выпустила свою дебютную книгу "Whiskey in a Teacup" ("Виски в чашке чая"). Издание посвящено культуре и традициям американского Юга, где выросла актриса. В книге Риз поделилась рецептом своего любимого летнего коктейля.
Освежающий коктейль с текилой
Ингредиенты:
- 115 мл лаймада
- 55 мл текилы бланко
- 3 капли мятного битера
- От 55 до 115 мл имбирного эля
- Веточка свежей мяты
- Дольки или ломтики лайма
Рецепт приготовления:
- Смешайте лаймад, текилу и биттер вместе в шейкере.
- Перелейте в стакан хайбол (или другой красивый бокал для коктейля) поверх большого количества льда.
- Залейте имбирным элем до верха и украсьте напиток мятой и лаймом.
Есть друзья, которые не пьют? Риз рекомендует тот же рецепт, но без добавления текилы.
Напомним, ранее мы делились рецептом сырной закуски от Риз Уизерспун. "Сегодня" также писали, как приготовить яблочный кекс по ее рецепту. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить любимый коктейль Меган Маркл.
Смотрите видео, как Риз Уизерспун стала жертвой хакеров:
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Источник: Сегодня