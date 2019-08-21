Рецепт освежающего летнего салата из курицы с апельсинами
Диетический салат из куриного филе, овощей и фруктов
Авокадо очень полезно для здоровья. Этот фрукт имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей.
Смотрите видео, чем полезно авокадо:
Мы предлагаем приготовить из авокадо вкусный летний салат с добавлением куриного филе, болгарского перца и апельсинов. Он не только порадует своим вкусом, но и не принесет вреда фигуре.
Салат из курицы, авокадо, перца и апельсинов
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 авокадо
- 1 апельсин
- 1 болгарский перец
- Свежая петрушка
- Салатные листья
Для заправки:
- 1/4 стакана дижонской горчицы
- 1/4 стакана жидкого меда
- 1/4 стакана яблочного уксуса
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками.
- Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
- Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки.
- Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками.
- Петрушку помыть, разобрать на веточки.
- Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть.
- Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.
Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный мусс с авокадо по рецепту Гордона Рамзи.
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Источник: Сегодня