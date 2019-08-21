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Рецепт освежающего летнего салата из курицы с апельсинами

Диетический салат из куриного филе, овощей и фруктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Салат из курицы и авокадо
Салат из курицы и авокадо
Фото: Depositphotos

Авокадо очень полезно для здоровья. Этот фрукт имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей.

Смотрите видео, чем полезно авокадо:

Мы предлагаем приготовить из авокадо вкусный летний салат с добавлением куриного филе, болгарского перца и апельсинов. Он не только порадует своим вкусом, но и не принесет вреда фигуре.

Салат из курицы, авокадо, перца и апельсинов

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 авокадо
  • 1 апельсин
  • 1 болгарский перец
  • Свежая петрушка
  • Салатные листья

Для заправки:

  • 1/4 стакана дижонской горчицы
  • 1/4 стакана жидкого меда
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки черного перца

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Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками.
  2. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками.
  3. Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки.
  4. Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками.
  5. Петрушку помыть, разобрать на веточки.
  6. Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть.
  7. Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный мусс с авокадо по рецепту Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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