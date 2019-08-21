Рецепт освежающего летнего салата из курицы с апельсинами

Диетический салат из куриного филе, овощей и фруктов

Салат из курицы и авокадо Фото: Depositphotos

Авокадо очень полезно для здоровья. Этот фрукт имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей.

Смотрите видео, чем полезно авокадо:

Мы предлагаем приготовить из авокадо вкусный летний салат с добавлением куриного филе, болгарского перца и апельсинов. Он не только порадует своим вкусом, но и не принесет вреда фигуре.

Салат из курицы, авокадо, перца и апельсинов

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 куриное филе

1 авокадо

1 апельсин

1 болгарский перец

Свежая петрушка

Салатные листья

Для заправки:

1/4 стакана дижонской горчицы

1/4 стакана жидкого меда

1/4 стакана яблочного уксуса

1/4 чашки оливкового масла

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки черного перца

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в воде со специями, остудить и нарезать кубиками. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками. Апельсин почистить и разобрать на дольки. Убрать белые пленки и косточки, разрезать на кусочки. Болгарский перец освободить от сердцевины, нарезать тонкими брусочками. Петрушку помыть, разобрать на веточки. Для заправки смешать все ингредиенты в банке с плотно закрывающейся крышкой и хорошо встряхнуть. Застелить тарелку салатными листьями. Добавить нарезанные ингредиенты, полить заправкой и украсить листиками петрушки.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный мусс с авокадо по рецепту Гордона Рамзи.

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