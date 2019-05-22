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Рецепт от Гордона Рамзи: банановый пудинг с тоффи

Нереально вкусный десерт от знаменитого кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:54
Липкий тоффи пудинг по рецепту Гордона Рамзи
Липкий тоффи пудинг по рецепту Гордона Рамзи
Фото: gordonramsay.com

Пудинг с тоффи – это классический английский десерт. Говорят, его обожает Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма.

Известный британский шеф Гордон Рамзи готовит свой фирменный вариант пудинга, добавляя в тесто банановое пюре. Запомните этот рецепт, чтобы удивить гостей на следующем семейном празднике!

INSTAGRAM (@gordonramsayrestaurants)

Липкий пудинг с тоффи от Гордона Рамзи

В ресторане его подают с банановым мороженым – контраст между теплом и холодом потрясающий!

Ингредиенты:

Для пудинга:

  • 110 г мягкого темно-коричневого сахара
  • 110 г несоленого масла
  • 1 яйцо
  • 110 г обычной муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 1 спелый банан (нарезанный)

Для соуса:

  • 50 г мелкого сахара
  • 50 г несоленого масла
  • 85 г золотого сиропа
  • 120 мл сливок для взбивания

Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов С.
  2. Сначала сделайте пудинг. Взбейте сливочное масло и сахар, добавьте яйцо.
  3. Добавьте сухие ингредиенты и банановое пюре.
  4. Переложите тесто в форму для выпечки.
  5. Выпекайте в течение 10 минут, затем уменьшите температуру до 150 С и готовьте еще час (до сухой зубочистки).
  6. Для соуса проварите сахар, масло и сироп до получения темной карамели.
  7. Добавьте сливки и процедите через мелкое сито.
  8. Вылейте горячий соус на пудинг и подавайте.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

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Источник: Сегодня
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