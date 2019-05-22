Рецепт от Гордона Рамзи: банановый пудинг с тоффи

Нереально вкусный десерт от знаменитого кулинара

Липкий тоффи пудинг по рецепту Гордона Рамзи Фото: gordonramsay.com

Пудинг с тоффи – это классический английский десерт. Говорят, его обожает Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма.

Известный британский шеф Гордон Рамзи готовит свой фирменный вариант пудинга, добавляя в тесто банановое пюре. Запомните этот рецепт, чтобы удивить гостей на следующем семейном празднике!

10 Окт 2018 в 5:59 PDT INSTAGRAM (@gordonramsayrestaurants)

Липкий пудинг с тоффи от Гордона Рамзи

В ресторане его подают с банановым мороженым – контраст между теплом и холодом потрясающий!

Ингредиенты:

Для пудинга:

110 г мягкого темно-коричневого сахара

110 г несоленого масла

1 яйцо

110 г обычной муки

8 г разрыхлителя

1 спелый банан (нарезанный)

Для соуса:

50 г мелкого сахара

50 г несоленого масла

85 г золотого сиропа

120 мл сливок для взбивания

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов С. Сначала сделайте пудинг. Взбейте сливочное масло и сахар, добавьте яйцо. Добавьте сухие ингредиенты и банановое пюре. Переложите тесто в форму для выпечки. Выпекайте в течение 10 минут, затем уменьшите температуру до 150 С и готовьте еще час (до сухой зубочистки). Для соуса проварите сахар, масло и сироп до получения темной карамели. Добавьте сливки и процедите через мелкое сито. Вылейте горячий соус на пудинг и подавайте.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

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