Рецепт от Гордона Рамзи: банановый пудинг с тоффи
Нереально вкусный десерт от знаменитого кулинара
Пудинг с тоффи – это классический английский десерт. Говорят, его обожает Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма.
Известный британский шеф Гордон Рамзи готовит свой фирменный вариант пудинга, добавляя в тесто банановое пюре. Запомните этот рецепт, чтобы удивить гостей на следующем семейном празднике!
Липкий пудинг с тоффи от Гордона Рамзи
В ресторане его подают с банановым мороженым – контраст между теплом и холодом потрясающий!
Ингредиенты:
Для пудинга:
- 110 г мягкого темно-коричневого сахара
- 110 г несоленого масла
- 1 яйцо
- 110 г обычной муки
- 8 г разрыхлителя
- 1 спелый банан (нарезанный)
Для соуса:
- 50 г мелкого сахара
- 50 г несоленого масла
- 85 г золотого сиропа
- 120 мл сливок для взбивания
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов С.
- Сначала сделайте пудинг. Взбейте сливочное масло и сахар, добавьте яйцо.
- Добавьте сухие ингредиенты и банановое пюре.
- Переложите тесто в форму для выпечки.
- Выпекайте в течение 10 минут, затем уменьшите температуру до 150 С и готовьте еще час (до сухой зубочистки).
- Для соуса проварите сахар, масло и сироп до получения темной карамели.
- Добавьте сливки и процедите через мелкое сито.
- Вылейте горячий соус на пудинг и подавайте.
Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.
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Источник: Сегодня