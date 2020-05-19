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Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке

Готовим несладкий пирог с сырно-чесночной начинкой

Ирина Павлина
Сегодня, 12:40

Этот вкусный несладкий пирог с ароматной сырно-творожной начинкой получается очень аппетитным. Кроме чеснока, вы можете добавить нарезанную зелень или горсть измельченных вяленых помидоров.

Для начинки подойдет как обычный твердый сыр, так и сулугуни, адыгейский или брынза – выбирайте вариант на свой вкус.

Пирог с начинкой из сыра и творога

Пирог с творогом и сыром в духовке
Пирог с творогом и сыром в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 331 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 2 средних яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Соль

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Для начинки:

  • 250 г творога
  • 200 г сыра
  • 2 средних яйца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске взбить яйца с солью. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.
  2. Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить тесто.
  3. Творог выложить в отдельную миску и натереть туда на крупной терке сыр.
  4. Измельчить чеснок и перемешать все компоненты начинки. Посолить по вкусу.
  5. Смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее тесто, формируя бортики.
  6. Добавить начинку, распределив ее по основе.
  7. Выпекать при температуре 190 °С около 40 минут.

Полезный совет

Если творог очень сухой, добавьте несколько ложек сметаны или сливок. А чтобы начинка была более однородной, протрите творог через сито или взбейте блендером.

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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