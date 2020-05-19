Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке
Готовим несладкий пирог с сырно-чесночной начинкой
Этот вкусный несладкий пирог с ароматной сырно-творожной начинкой получается очень аппетитным. Кроме чеснока, вы можете добавить нарезанную зелень или горсть измельченных вяленых помидоров.
Для начинки подойдет как обычный твердый сыр, так и сулугуни, адыгейский или брынза – выбирайте вариант на свой вкус.
Пирог с начинкой из сыра и творога
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 331 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 100 г сливочного масла
- 2 средних яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Соль
Читайте также:Как испечь самый вкусный тертый пирог с творогом
Для начинки:
- 250 г творога
- 200 г сыра
- 2 средних яйца
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Способ приготовления:
- В глубокой миске взбить яйца с солью. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородной консистенции.
- Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить тесто.
- Творог выложить в отдельную миску и натереть туда на крупной терке сыр.
- Измельчить чеснок и перемешать все компоненты начинки. Посолить по вкусу.
- Смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее тесто, формируя бортики.
- Добавить начинку, распределив ее по основе.
- Выпекать при температуре 190 °С около 40 минут.
Полезный совет
Если творог очень сухой, добавьте несколько ложек сметаны или сливок. А чтобы начинка была более однородной, протрите творог через сито или взбейте блендером.
Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное