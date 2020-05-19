Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке

Готовим несладкий пирог с сырно-чесночной начинкой

Этот вкусный несладкий пирог с ароматной сырно-творожной начинкой получается очень аппетитным. Кроме чеснока, вы можете добавить нарезанную зелень или горсть измельченных вяленых помидоров.

Для начинки подойдет как обычный твердый сыр, так и сулугуни, адыгейский или брынза – выбирайте вариант на свой вкус.

Пирог с начинкой из сыра и творога

Пирог с творогом и сыром в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

331 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

100 г сливочного масла

2 средних яйца

1 ч. л. разрыхлителя

Соль

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Для начинки:

250 г творога

200 г сыра

2 средних яйца

2-3 зубчика чеснока

Соль

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

В глубокой миске взбить яйца с солью. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать до однородной консистенции. Просеять муку, всыпать разрыхлитель и замесить тесто. Творог выложить в отдельную миску и натереть туда на крупной терке сыр. Измельчить чеснок и перемешать все компоненты начинки. Посолить по вкусу. Смазать форму для выпечки сливочным маслом и выложить в нее тесто, формируя бортики. Добавить начинку, распределив ее по основе. Выпекать при температуре 190 °С около 40 минут.

Полезный совет

Если творог очень сухой, добавьте несколько ложек сметаны или сливок. А чтобы начинка была более однородной, протрите творог через сито или взбейте блендером.

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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