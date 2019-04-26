Рецепт пасхального кулича от Ольги Горбачевой
Певица поделилась рецептом фирменной выпечки на Пасху
Уже через два дня весь православный мир будет праздновать Пасху. В рамках программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" украинская певица Ольга Горбачева поделилась своим рецептом вкусного и полезного кулича. Она готовит его из творожного теста без добавления дрожжей. Такой вариант пасхальной выпечки достался Ольге от бабушки.
Рецепт кулича на Пасху от Ольги Горбачевой
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца куриные – 3 штуки
- Мука – 300 г
- Сахар – 300 г
- Масло сливочное – 150 г
- Творог – 400 граммов
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка
- Изюм – 1 столовая ложка
- Сушеные вишни – 2 столовые ложки
Рецепт приготовления:
- Для начала просто смешиваем яйца с сахаром. Затем добавляем растопленное сливочное масло, а потом творог.
- После того, как замесили тесто, добавляем немного сушеных вишен и изюма.
- Готовое тесто вкладываем в форму, которую смазываем сливочным маслом. Тесто должно отдохнуть где-то полчасика.
- Отправляем куличи в духовки. Пеките до золотистого цвета, не открывая дверку, иначе выпечка осядет.
- Пока куличи пекутся, приготовим глазурь. Нам понадобится 2-3 яичных белка, 200 г сахарной пудры и одна чайная ложка лимонного сока.
- Яичный белок взбиваем с сахарной пудрой. Его нужно взбивать и добавлять понемногу сахарную пудру. Кроме этого, нужно влить ложку лимонного сока. На маленьких оборотах глазурь следует взбивать около 15 минут, пока она не станет пышной.
- Покрываем белковой глазурью уже остывшие куличи и украшаем на свой вкус.
"Я очень счастлива с вами поделиться. Всех с Пасхой! Пусть тот непростой период, предшествующий этом празднику, сделает этот день еще более возвышенным, светлым", – сказала Ольга Горбачева.
Напомним, ранее рецептом творожной пасхи поделилась Тина Кароль. Кроме этого, как приготовить пасхальный кулич, рассказала кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.
Смотрите видео, как украинские звезды отмечают Пасху:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram