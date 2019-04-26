Рецепт пасхального кулича от Ольги Горбачевой

Певица поделилась рецептом фирменной выпечки на Пасху

Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Уже через два дня весь православный мир будет праздновать Пасху. В рамках программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" украинская певица Ольга Горбачева поделилась своим рецептом вкусного и полезного кулича. Она готовит его из творожного теста без добавления дрожжей. Такой вариант пасхальной выпечки достался Ольге от бабушки.

Рецепт кулича на Пасху от Ольги Горбачевой

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца куриные – 3 штуки

Мука – 300 г

Сахар – 300 г

Масло сливочное – 150 г

Творог – 400 граммов

Ванильный сахар – 1 чайная ложка

Изюм – 1 столовая ложка

Сушеные вишни – 2 столовые ложки

Рецепт приготовления:

Для начала просто смешиваем яйца с сахаром. Затем добавляем растопленное сливочное масло, а потом творог. После того, как замесили тесто, добавляем немного сушеных вишен и изюма. Готовое тесто вкладываем в форму, которую смазываем сливочным маслом. Тесто должно отдохнуть где-то полчасика. Отправляем куличи в духовки. Пеките до золотистого цвета, не открывая дверку, иначе выпечка осядет. Пока куличи пекутся, приготовим глазурь. Нам понадобится 2-3 яичных белка, 200 г сахарной пудры и одна чайная ложка лимонного сока. Яичный белок взбиваем с сахарной пудрой. Его нужно взбивать и добавлять понемногу сахарную пудру. Кроме этого, нужно влить ложку лимонного сока. На маленьких оборотах глазурь следует взбивать около 15 минут, пока она не станет пышной. Покрываем белковой глазурью уже остывшие куличи и украшаем на свой вкус.

"Я очень счастлива с вами поделиться. Всех с Пасхой! Пусть тот непростой период, предшествующий этом празднику, сделает этот день еще более возвышенным, светлым", – сказала Ольга Горбачева.

Напомним, ранее рецептом творожной пасхи поделилась Тина Кароль. Кроме этого, как приготовить пасхальный кулич, рассказала кулинарный эксперт Татьяна Литвинова.

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