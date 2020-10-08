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Рецепт паштета из куриной печени с виски и яблоком

Сегодня, 15:30

Такая закуска идеальна с брусничным вареньем

Печеночный паштет с виски и яблоком – вкусная и нежная закуска, которая идеально подойдет для изысканного ужина или фуршета.

Вместо виски вы можете взять коньяк или ром, также здесь будут уместны пряные травы.

Паштет из куриной печени с яблоком

Паштет из печени
Паштет из печени
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг куриной печени
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1 крупная луковица
  • 1 кислое яблоко
  • Около 50 мл виски
  • 1 ст.л. сушеного майорана
  • Мускатный орех
  • Растительное масло
  • Сливочное масло – для запечатывания
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
  3. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
  4. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
  5. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

Полезный совет

При поджигании виски будьте очень аккуратны и не наклоняйтесь над сковородой.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет с клюквой и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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