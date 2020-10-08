Рецепт паштета из куриной печени с виски и яблоком

Такая закуска идеальна с брусничным вареньем

Печеночный паштет с виски и яблоком – вкусная и нежная закуска, которая идеально подойдет для изысканного ужина или фуршета.

Вместо виски вы можете взять коньяк или ром, также здесь будут уместны пряные травы.

Паштет из куриной печени с яблоком

Паштет из печени Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг куриной печени

4-5 зубчиков чеснока

1 крупная луковица

1 кислое яблоко

Около 50 мл виски

1 ст.л. сушеного майорана

Мускатный орех

Растительное масло

Сливочное масло – для запечатывания

Соль, перец

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Способ приготовления:

Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова. Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем. Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник. Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.

Полезный совет

При поджигании виски будьте очень аккуратны и не наклоняйтесь над сковородой.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

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