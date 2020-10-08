Рецепт паштета из куриной печени с виски и яблоком
Такая закуска идеальна с брусничным вареньем
Печеночный паштет с виски и яблоком – вкусная и нежная закуска, которая идеально подойдет для изысканного ужина или фуршета.
Вместо виски вы можете взять коньяк или ром, также здесь будут уместны пряные травы.
Паштет из куриной печени с яблоком
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 270 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг куриной печени
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 крупная луковица
- 1 кислое яблоко
- Около 50 мл виски
- 1 ст.л. сушеного майорана
- Мускатный орех
- Растительное масло
- Сливочное масло – для запечатывания
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Печень промойте и обсушите. Яблоко очистите, удалив сердцевину, нарежьте небольшими кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и чеснок, следом добавьте печень и яблоко. Обжаривайте еще несколько минут; печень должна быть без крови, но еще не полностью готова.
- Полейте виски, аккуратно подожгите. Дать прогореть. Приправьте майораном, мускатным орехом, солью и перцем.
- Измельчите содержимое сковороды в блендере. Разложите по банкам, залейте растопленным сливочным маслом и уберите в холодильник.
- Готовый паштет подавайте с подсушенными ломтиками багета и брусничным вареньем.
Полезный совет
При поджигании виски будьте очень аккуратны и не наклоняйтесь над сковородой.
Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:
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