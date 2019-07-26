Рецепт пасты с соусом песто, зелеными овощами и сыром
Паста с овощами, пармезаном и соусом из базилика – отличная идея для обеда летом
Домашний соус песто – прекрасное дополнение к салатам и макаронами, а также к мясным, рыбным и овощным блюдам. Он идеально подходит для приготовления легкой овощной пасты с зелеными овощами и тертым пармезаном.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
Паста с зелеными овощами – это вкусное и полезное летнее блюдо, которое требует минимум времени на приготовление. Еще один плюс – такую пасту можно есть вегетарианцам.
Паста с соусом песто и овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г замороженных соцветий броколи
- 200 г замороженного зеленого горошка
- 200 г замороженной стручковой фасоли
- 600 г пасты фузилли
- 1 репчатый лук
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. соуса песто
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – для подачи
- Свежий базилик – для украшения
Способ приготовления:
- Пасту отварите в подсоленной воде.
- Зеленый горошек, стручковую фасоль и брокколи, не размораживая, отварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Слейте кипяток и обдайте овощи ледяной водой.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости.
- Отложите горсть зеленого горошка, остальные овощи вместе с луком взбейте в блендере.
- На сковороде разогрейте масло, потомите на нем овощное пюре 5 минут.
- Добавьте отваренную пасту и соус песто, перемешайте. Попробуйте, посолите и поперчите по вкусу.
- При подаче украсьте пасту с соусом песто отложенным зеленым горошком, листиками базилика и пармезаном.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из зеленого горошка, стручковой фасоли и яиц. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат из макарон с песто.
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Источник: Сегодня