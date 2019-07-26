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Рецепт пасты с соусом песто, зелеными овощами и сыром

Паста с овощами, пармезаном и соусом из базилика – отличная идея для обеда летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Паста с соусом песто
Паста с соусом песто
Фото: Depositphotos

Домашний соус песто – прекрасное дополнение к салатам и макаронами, а также к мясным, рыбным и овощным блюдам. Он идеально подходит для приготовления легкой овощной пасты с зелеными овощами и тертым пармезаном.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Паста с зелеными овощами – это вкусное и полезное летнее блюдо, которое требует минимум времени на приготовление. Еще один плюс – такую пасту можно есть вегетарианцам. 

Паста с соусом песто и овощами

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г замороженных соцветий броколи
  • 200 г замороженного зеленого горошка
  • 200 г замороженной стручковой фасоли
  • 600 г пасты фузилли
  • 1 репчатый лук
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соуса песто 
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан – для подачи
  • Свежий базилик – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Пасту отварите в подсоленной воде.
  2. Зеленый горошек, стручковую фасоль и брокколи, не размораживая, отварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Слейте кипяток и обдайте овощи ледяной водой.
  3. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости.
  4. Отложите горсть зеленого горошка, остальные овощи вместе с луком взбейте в блендере.
  5. На сковороде разогрейте масло, потомите на нем овощное пюре 5 минут.
  6. Добавьте отваренную пасту и соус песто, перемешайте. Попробуйте, посолите и поперчите по вкусу.
  7. При подаче украсьте пасту с соусом песто отложенным зеленым горошком, листиками базилика и пармезаном.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из зеленого горошка, стручковой фасоли и яиц. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат из макарон с песто.

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Источник: Сегодня
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