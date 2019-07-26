Рецепт пасты с соусом песто, зелеными овощами и сыром

Паста с овощами, пармезаном и соусом из базилика – отличная идея для обеда летом

Паста с соусом песто Фото: Depositphotos

Домашний соус песто – прекрасное дополнение к салатам и макаронами, а также к мясным, рыбным и овощным блюдам. Он идеально подходит для приготовления легкой овощной пасты с зелеными овощами и тертым пармезаном.

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Паста с зелеными овощами – это вкусное и полезное летнее блюдо, которое требует минимум времени на приготовление. Еще один плюс – такую пасту можно есть вегетарианцам.

Паста с соусом песто и овощами

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г замороженных соцветий броколи

200 г замороженного зеленого горошка

200 г замороженной стручковой фасоли

600 г пасты фузилли

1 репчатый лук

4 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соуса песто

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – для подачи

Свежий базилик – для украшения

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Способ приготовления:

Пасту отварите в подсоленной воде. Зеленый горошек, стручковую фасоль и брокколи, не размораживая, отварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Слейте кипяток и обдайте овощи ледяной водой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Отложите горсть зеленого горошка, остальные овощи вместе с луком взбейте в блендере. На сковороде разогрейте масло, потомите на нем овощное пюре 5 минут. Добавьте отваренную пасту и соус песто, перемешайте. Попробуйте, посолите и поперчите по вкусу. При подаче украсьте пасту с соусом песто отложенным зеленым горошком, листиками базилика и пармезаном.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из зеленого горошка, стручковой фасоли и яиц. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить теплый салат из макарон с песто.

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