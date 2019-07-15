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Рецепт песочного пирога с творогом и черникой

Готовим вкусный пирог с черникой и творогом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Черничный тарт с творогом
Черничный тарт с творогом
Фото: Depositphotos

Пирог с творогом и черникой – это потрясающее сочетание хрустящей песочной основы, воздушной творожной начинки и кисло-сладких ягод.

Смотрите видео, чем полезна черника для здоровья:

Кроме этого, тарт с творогом и черникой – отличное решение для завтрака летом. Десерт желательно готовить заранее, так как его нужно полностью охладить перед подачей.

Песочный пирог с творогом и черникой

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки 
  • 1 ст.ложка сахара
  • 100 г масла комнатной температуры
  • 1 желток
  • 3 ст.ложки апельсинового сока, молока или воды

Для начинки:

  • 500 г черники
  • 1 яйцо + 1 белок
  • 50 г сахара
  • 1 ст.ложка кукурузного крахмала 
  • 100 г творога
  • 100 г сливок или молока
  • 100 г сметаны или йогурта

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Способ приготовления:

  1. Хорошо смешать все ингредиенты для теста в миске, собрать их шар. Выложить в разъемную форму для пирога и сформировать бортики. Поставить охлаждаться в холодильник.
  2. Отдельно смешать все ингредиенты для начинки, кроме ягод. Можно сделать это с помощью блендера или миксера. 
  3. Чернику помыть и обсушить, высыпать на песочную основу. Сверху вылить творожную начинку.
  4. Отправить в разогретую до 200 С духовку на 30-40 минут. Готовый пирог с черникой должен слегка подрагивать в центре, когда вы двигаете форму.
  5. Дать десерту остыть до комнатной температуры, а затем полностью остудить в холодильнике. 
  6. Черничный пирог разрезать на порционные куски и подавать.

Напомним, "Сегодня" публиковали рецепт творожной запеканки с творогом. Мы также делились рецептом куриного филе с соусом из голубики и ежевики.

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Источник: Сегодня
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