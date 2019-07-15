Рецепт песочного пирога с творогом и черникой
Готовим вкусный пирог с черникой и творогом
Пирог с творогом и черникой – это потрясающее сочетание хрустящей песочной основы, воздушной творожной начинки и кисло-сладких ягод.
Смотрите видео, чем полезна черника для здоровья:
Кроме этого, тарт с творогом и черникой – отличное решение для завтрака летом. Десерт желательно готовить заранее, так как его нужно полностью охладить перед подачей.
Песочный пирог с творогом и черникой
Время приготовления: 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 1 ст.ложка сахара
- 100 г масла комнатной температуры
- 1 желток
- 3 ст.ложки апельсинового сока, молока или воды
Для начинки:
- 500 г черники
- 1 яйцо + 1 белок
- 50 г сахара
- 1 ст.ложка кукурузного крахмала
- 100 г творога
- 100 г сливок или молока
- 100 г сметаны или йогурта
Способ приготовления:
- Хорошо смешать все ингредиенты для теста в миске, собрать их шар. Выложить в разъемную форму для пирога и сформировать бортики. Поставить охлаждаться в холодильник.
- Отдельно смешать все ингредиенты для начинки, кроме ягод. Можно сделать это с помощью блендера или миксера.
- Чернику помыть и обсушить, высыпать на песочную основу. Сверху вылить творожную начинку.
- Отправить в разогретую до 200 С духовку на 30-40 минут. Готовый пирог с черникой должен слегка подрагивать в центре, когда вы двигаете форму.
- Дать десерту остыть до комнатной температуры, а затем полностью остудить в холодильнике.
- Черничный пирог разрезать на порционные куски и подавать.
Напомним, "Сегодня" публиковали рецепт творожной запеканки с творогом. Мы также делились рецептом куриного филе с соусом из голубики и ежевики.
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Источник: Сегодня