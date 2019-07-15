Рецепт песочного пирога с творогом и черникой

Готовим вкусный пирог с черникой и творогом

Черничный тарт с творогом Фото: Depositphotos

Пирог с творогом и черникой – это потрясающее сочетание хрустящей песочной основы, воздушной творожной начинки и кисло-сладких ягод.

Смотрите видео, чем полезна черника для здоровья:

Кроме этого, тарт с творогом и черникой – отличное решение для завтрака летом. Десерт желательно готовить заранее, так как его нужно полностью охладить перед подачей.

Песочный пирог с творогом и черникой

Время приготовления: 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

1 ст.ложка сахара

100 г масла комнатной температуры

1 желток

3 ст.ложки апельсинового сока, молока или воды

Для начинки:

500 г черники

1 яйцо + 1 белок

50 г сахара

1 ст.ложка кукурузного крахмала

100 г творога

100 г сливок или молока

100 г сметаны или йогурта

Читайте также Как приготовить компот из черники: три простых рецепта

Способ приготовления:

Хорошо смешать все ингредиенты для теста в миске, собрать их шар. Выложить в разъемную форму для пирога и сформировать бортики. Поставить охлаждаться в холодильник. Отдельно смешать все ингредиенты для начинки, кроме ягод. Можно сделать это с помощью блендера или миксера. Чернику помыть и обсушить, высыпать на песочную основу. Сверху вылить творожную начинку. Отправить в разогретую до 200 С духовку на 30-40 минут. Готовый пирог с черникой должен слегка подрагивать в центре, когда вы двигаете форму. Дать десерту остыть до комнатной температуры, а затем полностью остудить в холодильнике. Черничный пирог разрезать на порционные куски и подавать.

Напомним, "Сегодня" публиковали рецепт творожной запеканки с творогом. Мы также делились рецептом куриного филе с соусом из голубики и ежевики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram