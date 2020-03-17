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Рецепт пикантного салата с яблоками, морковью и сельдереем

Готовим витаминный весенний салат

Ирина Павлина
Сегодня, 10:34

Всего один тонкий стебель сельдерея содержит 6-7% от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и РР. Богат сельдерей и другими полезными веществами: железом, калием, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, каротином, фитонцидами и флавоноидами.

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Салат из сельдерея c яблоком, морковью и орехами помогает справиться с чувством голода и дает заряд энергии на весь день.

Салат с яблоком, морковью и сельдереем

Салат с морковью и яблоком
Салат с морковью и яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Корень или стебли сельдерея – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Большое яблоко – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Натуральный йогурт – 100 г
  • Сахар – 1 щепотка
  • Грецкие орехи – горсть
  • Сок одного лимона
  • Соль, душистый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Морковь, сельдерей и яблоко почистить и помыть.
  2. Морковь натереть на крупной терке.
  3. Яблоко нарезать кубиками, корневой сельдерей натереть. Если вы используете стеблевой сельдерей, тонко его нарежьте.
  4. Грецкие орехи крупно нарубить, по желанию подсушить на сковороде без масла.
  5. Полить салат лимонным соком, добавить йогурт, соль, сахар и молотый перец. Выдавить чеснок.
  6. Хорошо перемешать ингредиенты.

Полезный совет

Салат можно заправить не йогуртом, а оливковым маслом или майонезом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить детокс-коктейль с сельдереем. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из курицы с сельдереем.

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Источник: Сегодня
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