Рецепт пикантного салата с яблоками, морковью и сельдереем
Готовим витаминный весенний салат
Всего один тонкий стебель сельдерея содержит 6-7% от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и РР. Богат сельдерей и другими полезными веществами: железом, калием, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, каротином, фитонцидами и флавоноидами.
Салат из сельдерея c яблоком, морковью и орехами помогает справиться с чувством голода и дает заряд энергии на весь день.
Салат с яблоком, морковью и сельдереем
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 78 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Корень или стебли сельдерея – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Большое яблоко – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Натуральный йогурт – 100 г
- Сахар – 1 щепотка
- Грецкие орехи – горсть
- Сок одного лимона
- Соль, душистый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Морковь, сельдерей и яблоко почистить и помыть.
- Морковь натереть на крупной терке.
- Яблоко нарезать кубиками, корневой сельдерей натереть. Если вы используете стеблевой сельдерей, тонко его нарежьте.
- Грецкие орехи крупно нарубить, по желанию подсушить на сковороде без масла.
- Полить салат лимонным соком, добавить йогурт, соль, сахар и молотый перец. Выдавить чеснок.
- Хорошо перемешать ингредиенты.
Полезный совет
Салат можно заправить не йогуртом, а оливковым маслом или майонезом.
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить детокс-коктейль с сельдереем. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из курицы с сельдереем.
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