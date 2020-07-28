Рецепт полезного клубнично-бананового смузи на миндальном молоке
В этом летнем напитке без сахара – всего лишь три ингредиента
Если у вас остались переспевшие бананы, не спешите их выбрасывать. Всего за несколько минут из них можно сделать идеальную заготовку для смузи, пирогов и кексов.
Возьмите перезрелые бананы с пятнышками (они отличаются более насыщенным вкусом). Очистите их от кожуры. Разрежьте бананы на ломтики толщиной 2-4 см. Выложите фрукты в один слой на застеленный пергаментом противень.
Поставьте в морозильную камеру и дождитесь, пока бананы замерзнут. Переложите фрукты в отдельные пакеты и верните в морозилку.
Используйте бананы для смузи, не размораживая. Это придаст напитку более густую текстуру.
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 98 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 замороженных банана
- 15 шт. сладкой клубники
- 100 мл миндального молока
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Способ приготовления:
- Клубнику помыть, удалить хвостики.
- В чашу блендера положить клубнику, кусочки замороженного банана и влить растительное молоко.
- Взбивать около 30 секунд. Перелить в стаканы и сразу же подавать.
Полезный совет
Контролируйте густоту коктейля на свой вкус. Вы всегда можете добавить больше молока или фруктов.
Смотрите видео, как правильно пить смузи:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул.
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