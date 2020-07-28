Рецепт полезного клубнично-бананового смузи на миндальном молоке

В этом летнем напитке без сахара – всего лишь три ингредиента

Если у вас остались переспевшие бананы, не спешите их выбрасывать. Всего за несколько минут из них можно сделать идеальную заготовку для смузи, пирогов и кексов.

Возьмите перезрелые бананы с пятнышками (они отличаются более насыщенным вкусом). Очистите их от кожуры. Разрежьте бананы на ломтики толщиной 2-4 см. Выложите фрукты в один слой на застеленный пергаментом противень.

Поставьте в морозильную камеру и дождитесь, пока бананы замерзнут. Переложите фрукты в отдельные пакеты и верните в морозилку.

Используйте бананы для смузи, не размораживая. Это придаст напитку более густую текстуру.

Клубнично-банановый смузи на миндальном молоке

Смузи с клубникой и бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

98 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 замороженных банана

15 шт. сладкой клубники

100 мл миндального молока

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Способ приготовления:

Клубнику помыть, удалить хвостики. В чашу блендера положить клубнику, кусочки замороженного банана и влить растительное молоко. Взбивать около 30 секунд. Перелить в стаканы и сразу же подавать.

Полезный совет

Контролируйте густоту коктейля на свой вкус. Вы всегда можете добавить больше молока или фруктов.

Смотрите видео, как правильно пить смузи:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул.

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