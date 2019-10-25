Рецепт полезного салата из грейпфрута, феты и орехов

Красивый и низкокалорийный салат из цитрусовых

Салат с грейпфрутом и фетой Фото: Pixabay

Часто хочется удивить гостей чем-нибудь оригинальным и вкусным. В таком случае мы рекомендуем приготовить салат из грейпфрута с красным луком и сыром.

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Он заправляется смесью оливкового масла, лимона и меда. В итоге вы получите легкое и освежающее блюдо, полное витаминов и других полезных веществ.

Салат из грейпфрута, феты и кешью

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 грейпфрут или красный апельсин

1/2 красной луковицы

100 г феты

1 пучок салатного микса

Горсть орехов кешью

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1/2 ст.л. меда

Морская соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Салатную зелень помыть и обсушить. Порвать руками на тарелку. Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени. Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи. Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат. Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.

Как филировать цитрусовые

Помойте фрукт, затем отрежьте верхушку и основание. Нужно срезать столько, чтобы мякоть едва показалась.

Положите цитрус на разделочную доску и аккуратно срежьте кожуру острым ножом, стараясь захватывать как можно меньше мякоти. Срезать шкурку удобнее всего тонкими сегментами.

После того, как вы удалили всю твердую кожуру, срежьте любые остатки, которые остались на мякоти.

Разрежьте на дольки. Чтобы сохранить сок, держите фрукт над миской. Аккуратно вырежите мякоть между мембранами у каждой дольки. Выдавите сок из остатков фрукта в миску. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с красной рыбой и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с виноградом и курицей.

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