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Рецепт полезного салата из грейпфрута, феты и орехов

Красивый и низкокалорийный салат из цитрусовых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Салат с грейпфрутом и фетой
Салат с грейпфрутом и фетой
Фото: Pixabay

Часто хочется удивить гостей чем-нибудь оригинальным и вкусным. В таком случае мы рекомендуем приготовить салат из грейпфрута с красным луком и сыром.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

Он заправляется смесью оливкового масла, лимона и меда. В итоге вы получите легкое и освежающее блюдо, полное витаминов и других полезных веществ.

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Салат из грейпфрута, феты и кешью

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 грейпфрут или красный апельсин
  • 1/2 красной луковицы
  • 100 г феты
  • 1 пучок салатного микса
  • Горсть орехов кешью

Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ст.л. меда
  • Морская соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Салатную зелень помыть и обсушить.
  2. Порвать руками на тарелку.
  3. Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени.
  4. Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи.
  5. Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат.
  6. Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.

Как филировать цитрусовые

  • Помойте фрукт, затем отрежьте верхушку и основание. Нужно срезать столько, чтобы мякоть едва показалась.
  • Положите цитрус на разделочную доску и аккуратно срежьте кожуру острым ножом, стараясь захватывать как можно меньше мякоти. Срезать шкурку удобнее всего тонкими сегментами.
  • После того, как вы удалили всю твердую кожуру, срежьте любые остатки, которые остались на мякоти.
  • Разрежьте на дольки. Чтобы сохранить сок, держите фрукт над миской. Аккуратно вырежите мякоть между мембранами у каждой дольки. Выдавите сок из остатков фрукта в миску. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с красной рыбой и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с виноградом и курицей.

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Источник: Сегодня
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