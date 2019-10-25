Рецепт полезного салата из грейпфрута, феты и орехов
Красивый и низкокалорийный салат из цитрусовых
Часто хочется удивить гостей чем-нибудь оригинальным и вкусным. В таком случае мы рекомендуем приготовить салат из грейпфрута с красным луком и сыром.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:
Он заправляется смесью оливкового масла, лимона и меда. В итоге вы получите легкое и освежающее блюдо, полное витаминов и других полезных веществ.
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Салат из грейпфрута, феты и кешью
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут или красный апельсин
- 1/2 красной луковицы
- 100 г феты
- 1 пучок салатного микса
- Горсть орехов кешью
Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ст.л. меда
- Морская соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Салатную зелень помыть и обсушить.
- Порвать руками на тарелку.
- Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени.
- Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи.
- Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат.
- Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.
Как филировать цитрусовые
- Помойте фрукт, затем отрежьте верхушку и основание. Нужно срезать столько, чтобы мякоть едва показалась.
- Положите цитрус на разделочную доску и аккуратно срежьте кожуру острым ножом, стараясь захватывать как можно меньше мякоти. Срезать шкурку удобнее всего тонкими сегментами.
- После того, как вы удалили всю твердую кожуру, срежьте любые остатки, которые остались на мякоти.
- Разрежьте на дольки. Чтобы сохранить сок, держите фрукт над миской. Аккуратно вырежите мякоть между мембранами у каждой дольки. Выдавите сок из остатков фрукта в миску. Готово!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с красной рыбой и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с виноградом и курицей.
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Источник: Сегодня