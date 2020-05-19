Рецепт полезного завтрака: овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Готовим вкусную овсянку на кокосовом молоке с клубникой и бананом

Кокосовое молоко имеет приятный сладковатый вкус, поэтому его можно добавлять в кофе и использовать для приготовления десертов.

Мы предлагаем сварить на завтрак овсянку на основе кокосового молока. Она подается к столу с фруктами, поэтому ее будут с удовольствием есть дети.

Овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Овсянка с клубникой и бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

400 мл кокосового молока

400 мл воды

2 банана

100 г клубники

Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу

Щепотка соли

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Способ приготовления:

Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать. Перелить овсянку в тарелки. Разложить кашу в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.

Полезный совет

В кашу можно добавить изюм, цукаты, колотые орехи или кокосовую стружку. Из пряностей подойдут ваниль и корица.

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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