Рецепт полезного завтрака: овсянка на кокосовом молоке с фруктами
Готовим вкусную овсянку на кокосовом молоке с клубникой и бананом
Кокосовое молоко имеет приятный сладковатый вкус, поэтому его можно добавлять в кофе и использовать для приготовления десертов.
Мы предлагаем сварить на завтрак овсянку на основе кокосового молока. Она подается к столу с фруктами, поэтому ее будут с удовольствием есть дети.
Овсянка на кокосовом молоке с фруктами
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 400 мл кокосового молока
- 400 мл воды
- 2 банана
- 100 г клубники
- Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
- Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
- Перелить овсянку в тарелки.
- Разложить кашу в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.
Полезный совет
В кашу можно добавить изюм, цукаты, колотые орехи или кокосовую стружку. Из пряностей подойдут ваниль и корица.
Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное