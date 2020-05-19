Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт полезного завтрака: овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Готовим вкусную овсянку на кокосовом молоке с клубникой и бананом

Ирина Павлина
Сегодня, 09:03

Кокосовое молоко имеет приятный сладковатый вкус, поэтому его можно добавлять в кофе и использовать для приготовления десертов.

Мы предлагаем сварить на завтрак овсянку на основе кокосового молока. Она подается к столу с фруктами, поэтому ее будут с удовольствием есть дети.

Овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Овсянка с клубникой и бананом
Овсянка с клубникой и бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 400 мл кокосового молока
  • 400 мл воды
  • 2 банана
  • 100 г клубники
  • Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
  • Щепотка соли

Читайте также:
Рецепт постного овсяного печенья с орехами и сухофруктами

Способ приготовления:

  1. Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
  2. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
  3. Перелить овсянку в тарелки.
  4. Разложить кашу в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом агавы.

Полезный совет

В кашу можно добавить изюм, цукаты, колотые орехи или кокосовую стружку. Из пряностей подойдут ваниль и корица.

Смотрите видео, как испечь овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить клубничный пирог: рецепты сладкой выпечки на любой вкус Рецепт вкусного домашнего коктейля с кокосом и ананасом Как сделать необычное домашнее вино из одуванчиков Как приготовить полезный омлет со шпинатом и сыром на завтрак
клубника завтрак овсянка каша рецепт кокос
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Сколько COVID-19 держится в воздухе: найден ответ
Сколько COVID-19 держится в воздухе: найден ответ

Популярные статьи

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Вчера, 21:48Wellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Вчера, 15:17Fun

18 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:10Travel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

Вчера, 11:25Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Вчера, 09:05Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Вчера, 08:15Fun

Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

17 маяFun

17 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

17 маяТехно

На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества

17 маяШоу-бизнес

Go_A на Евровидении-2020: текст песни

16 маяСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

16 маяFun

16 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

16 маяШоу-бизнес

День рождения Меган Фокс: самые сексуальные фото огненной красотки

16 маяFood

Что приготовить из стручковой фасоли: четыре простых рецепта

Новости партнеров

Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Ани Лорак удивила подборкой самых жарких кадров
Ани Лорак удивила подборкой самых жарких кадров
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ