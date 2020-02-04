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Рецепт полезного завтрака: воздушная творожная запеканка с черникой

Легкая запеканка с йогуртом и ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Творожная запеканка с ягодами
Творожная запеканка с ягодами
Фото: Depositphotos

Ароматная, очень нежная, воздушная и диетическая творожная запеканка. Она хороша как для завтрака, так и для ужина.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Чернику в рецепте можно заменить смородиной, малиной, ежевикой или нарезанной клубникой.

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Творожная запеканка с йогуртом и черникой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 190 г обезжиренного йогурта
  • 5 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. манной крупы
  • 3 ст. л. муки
  • 1 стакан черники (свежей или замороженной)
  • 2 яйца
  • Сахарная пудра
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.
  2. Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции.
  3. Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой.
  4. Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте.
  5. Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
  6. Выпекайте запеканку при температуре 180 °C в течение 30 минут.
  7. Готовую запеканку достаньте из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.

Как подавать творожную запеканку

По желанию украсьте запеканку черникой и сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить соленое творожное печенье. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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