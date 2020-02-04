Рецепт полезного завтрака: воздушная творожная запеканка с черникой

Легкая запеканка с йогуртом и ягодами

Творожная запеканка с ягодами Фото: Depositphotos

Ароматная, очень нежная, воздушная и диетическая творожная запеканка. Она хороша как для завтрака, так и для ужина.

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Чернику в рецепте можно заменить смородиной, малиной, ежевикой или нарезанной клубникой.

Творожная запеканка с йогуртом и черникой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г творога

190 г обезжиренного йогурта

5 ст. л. сахара

3 ст. л. манной крупы

3 ст. л. муки

1 стакан черники (свежей или замороженной)

2 яйца

Сахарная пудра

1/2 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера. Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции. Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой. Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте. Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой. Выпекайте запеканку при температуре 180 °C в течение 30 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.

Как подавать творожную запеканку

По желанию украсьте запеканку черникой и сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить соленое творожное печенье. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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