Рецепт полезного завтрака: воздушная творожная запеканка с черникой
Легкая запеканка с йогуртом и ягодами
Ароматная, очень нежная, воздушная и диетическая творожная запеканка. Она хороша как для завтрака, так и для ужина.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Чернику в рецепте можно заменить смородиной, малиной, ежевикой или нарезанной клубникой.
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Творожная запеканка с йогуртом и черникой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 132 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 190 г обезжиренного йогурта
- 5 ст. л. сахара
- 3 ст. л. манной крупы
- 3 ст. л. муки
- 1 стакан черники (свежей или замороженной)
- 2 яйца
- Сахарная пудра
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера.
- Добавьте творог и йогурт. Продолжайте перемешивать до однородной консистенции.
- Постепенно добавьте манную крупу, муку, разрыхлитель и перемешайте ингредиенты ложкой.
- Положите чернику в эту смесь и снова перемешайте.
- Постелите на дно формы для выпечки пергаментную бумагу (или на дно чугунной сковороды). Перелейте тесто с черникой. Если вы используете силиконовую форму, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
- Выпекайте запеканку при температуре 180 °C в течение 30 минут.
- Готовую запеканку достаньте из духовки. Накройте форму большой тарелкой или блюдом и переверните. Пергаментную бумагу удалите.
Как подавать творожную запеканку
По желанию украсьте запеканку черникой и сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить соленое творожное печенье. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
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Источник: Сегодня