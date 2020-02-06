Рецепт полезного завтрака: запеченный грейпфрут с творогом
Завтрак для тех, кто на диете
Грейпфрут – очень вкусный и полезный фрукт, особенно для фигуры. Предлагаем вам приготовить на завтрак грейпфрут, но не просто сделать фреш, а запечь его и подать с творогом.
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Грейпфрут с творогом
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 183 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 розовый грейпфрут
- 100 г зернистого творога
- Сливочное масло
- Цедра лимона и лайма
- Сахар
- Фундук
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Грейпфрут разрежьте пополам (поперек). Удалите видимые косточки.
- Выложите сверху на мякоть немного цедры лайма и лимона.
- Посыпьте сахаром, смажьте сливочным маслом и запеките в микроволновке в течение одной-двух минут.
- .На готовый грейпфрут выложите зернистый творог, украсьте фундуком и посыпьте сахарной пудрой.
Полезный совет
Грейпфрут можно запечь и в духовке или на гриле, но для этого потребуется больше времени.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.
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Источник: Сегодня