Рецепт полезного завтрака: запеченный грейпфрут с творогом

Завтрак для тех, кто на диете

Грейпфрут с творогом Фото: Pinterest

Грейпфрут – очень вкусный и полезный фрукт, особенно для фигуры. Предлагаем вам приготовить на завтрак грейпфрут, но не просто сделать фреш, а запечь его и подать с творогом.

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Грейпфрут с творогом

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 розовый грейпфрут

100 г зернистого творога

Сливочное масло

Цедра лимона и лайма

Сахар

Фундук

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Грейпфрут разрежьте пополам (поперек). Удалите видимые косточки. Выложите сверху на мякоть немного цедры лайма и лимона. Посыпьте сахаром, смажьте сливочным маслом и запеките в микроволновке в течение одной-двух минут. .На готовый грейпфрут выложите зернистый творог, украсьте фундуком и посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Грейпфрут можно запечь и в духовке или на гриле, но для этого потребуется больше времени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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