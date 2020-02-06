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Рецепт полезного завтрака: запеченный грейпфрут с творогом

Завтрак для тех, кто на диете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:50
Грейпфрут с творогом
Грейпфрут с творогом
Фото: Pinterest

Грейпфрут – очень вкусный и полезный фрукт, особенно для фигуры. Предлагаем вам приготовить на завтрак грейпфрут, но не просто сделать фреш, а запечь его и подать с творогом.

Смотрите видео, как выбрать цитрусовые:

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Грейпфрут с творогом

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 183 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 розовый грейпфрут
  • 100 г зернистого творога
  • Сливочное масло
  • Цедра лимона и лайма
  • Сахар
  • Фундук
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Грейпфрут разрежьте пополам (поперек). Удалите видимые косточки.
  2. Выложите сверху на мякоть немного цедры лайма и лимона.
  3. Посыпьте сахаром, смажьте сливочным маслом и запеките в микроволновке в течение одной-двух минут.
  4. .На готовый грейпфрут выложите зернистый творог, украсьте фундуком и посыпьте сахарной пудрой.

Полезный совет

Грейпфрут можно запечь и в духовке или на гриле, но для этого потребуется больше времени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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